Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" proszą fanów o pomoc. Apelują w sieci

Dla wielu fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Adrian i Anita byli przykładem, że miłość może przyjść niespodziewanie i przetrwać nawet największe burze. Ich historia, która zaczęła się przed kamerami, przerodziła się w prawdziwe małżeństwo, pełne wzajemnego wsparcia i zrozumienia. Latem Adrian usłyszał diagnozę, która wstrząsnęła nie tylko jego rodziną, ale i tysiącami fanów śledzących ich losy w sieci, glejak IV stopnia. Od tamtej chwili życie pary skupiło się wokół walki o zdrowie. Adrian przeszedł już dwie operacje, a mimo trudnych chwil nie traci pogody ducha. Swoją historią dzieli się z obserwatorami na Instagramie, gdzie otwarcie mówi o emocjach, bólu, ale też o nadziei, która daje mu siłę każdego dnia.

Zobacz też: Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chce oddać pieniądze ze zbiórki. Pod jednym warunkiem

Adrian i Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" proszą o pomoc

W jednym z ostatnich wpisów uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poinformował, że wkrótce rozpocznie kolejny etap leczenia w Bydgoszczy. To właśnie tam lekarze mają kontynuować terapię oraz przeprowadzić szczegółowe badania genetyczne, które pozwolą określić rokowania.

Czekam na wyniki pobranej próbki. Bydgoszcz vs. Kraków robią więcej badań genetycznych, które posłużą do oceny rokowań, bo do tej pory nie usłyszałem nic konkretnego poza tym, że niekorzystne - wyjawił na Instagramie.

Ponieważ leczenie będzie wymagało dłuższego pobytu w innym mieście, Adrian i Anita zdecydowali się na czasową przeprowadzkę. Mężczyzna poprosił swoich obserwatorów o pomoc w znalezieniu mieszkania w pobliżu centrum onkologicznego, podkreślając, że nie wyobraża sobie rozłąki z rodziną na sześć tygodni.

Pomożecie?! Lada moment zaczynam dalsze leczenie, a rozłąka 6 tygodni od rodziny nie wchodzi w grę. (...) Poszukuję mieszkania do wynajęcia dla naszej rodzinki i 1/4 pieska. Możliwie najbliżej centrum onkologicznego, od zaraz do końca listopada/początku grudnia. Będę wdzięczny za pomoc i oferty - apelował Szymaniak na InstaStories.

Prośba spotkała się z ogromnym odzewem. Fani natychmiast zaczęli udostępniać jego apel i przesyłać propozycje lokali. W komentarzach nie brakowało też słów otuchy i wsparcia, które płyną z całej Polski. Anita, która od początku stoi u boku męża, również aktywnie wspiera go w walce. Małżonkowie założyli zbiórkę, z której środki zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację. Para nie ukrywa, że koszty terapii są ogromne, jednak wierzą, że dzięki pomocy ludzi o wielkich sercach uda się pokonać chorobę.

