To on wymyślił serial "Dom". Janusz Gazda nie żyje

Sarsa wymyśliła, co zrobić, żeby w Polsce rodziło się więcej dzieci. Chce rozdawać pieniądze na randki

Anita Sokołowska to jedna z tych polskich aktorek, które doskonale wiedzą, co oznacza ciężka praca. Gwiazda regularnie pojawia się w teatrze, gra w serialach, a także filmach. Jakiś czas temu wygrała też "Taniec z Gwiazdami". Niedawno wzięła udział w produkcji "Dalej jazda" - to pełna humoru oraz niesamowitych wzruszeń historia rodziny, której codzienność zmienia się, gdy seniorzy – Ela i Józiek – postanawiają wybrać się w sentymentalną podróż przez Polskę. W rozmowie z "Super Expressem" wyznała, jak wyglądała praca na planie nowego filmu.

Zobacz też: Parada osobliwości na gali Kobieta Roku Glamour. Doda bez spódnicy, Sara James w stroju pingwina, Helena Englert niczym kosmiczna kowbojka

Anita Sokołowska opowiedziała, jak wyglądała praca na planie

W rozmowie z "Super Expressem" Anita Sokołowska wyjawiła, jak wyglądała praca na planie komedii "Dalej jazda". Aktorka powiedziała, że była to przemiła współpraca, dzięki dobrze dobranej obsadzie oraz scenariuszowi.

Jazda była bardzo życzliwa, bardzo dobry, taki ciepły nastrój panował na planie tego filmu, ale to dlatego, że Magda Kuczewska, producentka, jest totalnie fantastyczną osobowością i reżyser Mariusz Kuczewski też jest bardzo miłym gościem, który wie, o co mu chodzi, więc nie było nerwowo na pewno - powiedziała "Super Expressowi" Sokołowska.

W trakcie wywiadu zapytaliśmy gwiazdę również o to, jaka jest jej postać w filmie "Dalej jazda". Okazuje się, że jej bohaterka jest bardzo dowcipna.

Moja postać jest taką osobą, która bardzo realnie myśli o świecie i lubi rozwiązywać problemy w sposób właśnie taki prosty, klarowny. Jest też taką osobą, która dba o rodzinę, która też dba o swoich teściów. (...) Wydaje mi się, że jest to dosyć dowcipnie napisana postać. Staraliśmy się z reżyserem wydobyć z niej zarówno dowcip, jak i też taką emocjonalność takiej osoby nieskomplikowanej - wyjawiła nam Anita Sokołowska.

Oto co Sokołowska robi w wolnym czasie

Okazuje się, że Anita Sokołowska, jak każda osoba musi czasem odpocząć. Na aktorkę czeka wiele nowych wyzwań i angażujących projektów. W rozmowie z nami wyjawiła, co robi w wolnym czasie.

Zaraz po świętach rozpoczynam pracę w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Zostałam zaproszona do pracy nad nowym spektaklem, więc ogromnie się cieszę. W międzyczasie zaczynam jeszcze jeden serial i potem zaczynam taki jeden duży serial. Na razie nie mogę zdradzać szczegółów, bo wiadomo, że nie mogę. Jeszcze w międzyczasie gram swoje spektakle, więc mam takie poczucie, że do końca lipca mój czas będzie bardzo ograniczony - ten prywatny. Ale też pozwoliłam sobie na długie wakacje, na taki czas celowego nicnierobienia. (...) Jak nic nie robi, czyta książki, ogląda filmy, seriale, spaceruje, spotyka się ze znajomymi, wydurnia się z synem, zajmuje się po prostu sobą - wyznała "Super Expressowi" Anita Sokołowska.

Zobacz też: Anita Sokołowska potwierdziła rozstanie z partnerem. To była tajemnica!

Zobacz naszą galerię: Anita Sokołowska szczerze o pracy na planie "Dalej jazda"