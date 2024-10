Anita Sokołowska potwierdziła rozstanie z partnerem. To była tajemnica!

Do sieci trafił ostatni teledysk Felicjana Andrzejczaka. Jakże wymowne są słowa piosenki

Anita Sokołowska: Gwiazda Polsatu i ulubienica widzów

Anita Sokołowska (48 l.) przez wiele lat grała w popularnym serialu "Przyjaciółki". To właśnie on przyniósł jej rozpoznawalność i uznanie fanów. W ubiegłym roku po 11 latach postanowiła odejść z serialu. Jak dowiedzieliśmy się w produkcji Polsatu, Sokołowska czasem odwiedza koleżanki na planie, bo bardzo się z nimi zżyła. Wiosną wirowała na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Program wygrała w kapitalnym stylu.

Aktorka chętnie pokazuje się na imprezach branżowych. Aktywnie działa również na Instagramie. To właśnie tam udostępnia zdjęcia oraz nagrania, na których pokazuje życie prywatne oraz pracę. Dba jednak o to, by zachować prywatność swoich najbliższych. Anita Sokołowska ze związku z Bartoszem Frąckowiakiem ma 11-letniego syna, Antoniego.

Anita Sokołowska długo trzymała to w tajemnicy

Jeszcze niedawno wydawało się, że aktorka i reżyser tworzą szczęśliwy związek. Para poznała się w 2007 roku, podczas prac nad przedstawieniem "Przebudzenie wiosny" w teatrze w Bydgoszczy. Aktorka była pod wrażeniem intelektu i talentu reżysera. Ich uczucie potrzebowało jednak czasu, by w pełni rozkwitnąć. W 2013 na świat przyszedł syn pary. Zakochani pojawiali się razem na imprezach oraz premierach, ale o wspólnym życiu nie mówili za dużo.

Od pewnego czasu pojawiły się plotki o kryzysie w ich związku. Sokołowska i Frąckowiak przestali pojawiać się razem. Reżysera zabrakło również na widowni "Tańca z Gwiazdami". W końcu aktorka potwierdziła, że rzeczywiście doszło do rozstania. Nie jest to jednak świeża sprawa. Para rozstała się bowiem już dwa lata temu!

To prawda, ponad dwa lata temu rozstałam się z moim partnerem. Pozostajemy w życzliwej relacji. Z uwagi na dobro naszego syna, proszę o uszanowanie prywatności - powiedziała w rozmowie z Party.pl i poprosiła o uszanowanie jej prywatności.

Przyjaciółki. Zuza wróciła! Anita Sokołowska jest na planie wśród ekipy serialu