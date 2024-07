Anita Sokołowska była kimś zupełnie innym! W końcu się wyzwoliła

Informacja z cmentarza: pogrzeb Jerzego Stuhra rozpocznie się "od bramy". O co chodzi?

Agnieszka Włodarczyk niedawno była w szpitalu, teraz odpoczywa na rajskiej plaży. Co za figura!

Anita Sokołowska dobrze czuje się w ciele, które kiedyś ją krępowało

Anita Sokołowska obecnie jest jedną z najbardziej znanych aktorek w Polsce, a jej pozycja w show-biznesie bardzo się umocniła po wygranej w programie "Taniec z gwiazdami". Gdy gwiazda Polsatu zdecydowała się odejść z serialu "Przyjaciółki", wiele osób myślało, że aktorka stopniowo będzie spadać w celebryckiej hierarchii. Stało się jednak zupełnie inaczej. Anita Sokołowska w "Tańcu z gwiazdami" pokazała nie tylko świetną formę na parkiecie, lecz także pewność siebie, która biła z jej twarzy. Patrząc na wielką gwiazdę Polsatu, trudno uwierzyć w to, że kiedyś była kimś zupełnie innym. Długo jej zajęło wyzwolenie się z dawnych demonów. Dziś Anita Sokołowska w rozmowie z magazynem "Viva" zapewnia, że "dobrze się czuję ze sobą i w swoim ciele", które kiedyś ją krępowało.

Nie przegap: Anita Sokołowska pokazała dom. Tak mieszka zwyciężczyni "TzG"

Anita Sokołowska szczerze o kompleksach i wyzwoleniu

Aktorka cofnęła się od swojej przeszłości. - Zawsze towarzyszyły mi kompleksy, które były głęboko skrywane, a teraz z nimi świadomie pracuję. Byłam dziewczyną, później kobietą, która za wszystko dziękuje, za wszystko przeprasza i zawsze jest zawstydzona. Wydawało mi się, że intelektualnie jestem za innymi daleko w tyle, że za mało przeczytałam, widziałam filmów, za słabo znam języki obce, jestem niewystarczająco dobrą aktorką i to jeszcze za ładną, żeby grać inne role niż te, w których od lat mnie obsadzano - wyznała Anita Sokołowska. - Wyzwolenie od takiego myślenia nie przychodzi łatwo. To jest proces. Teraz jestem na etapie, że myślę o sobie dobrze. Mam odwagę podejmować niełatwe decyzje, a to pomaga czuć się pewniej ze sobą - podkreśliła aktorka, której obecnie znakomicie układa się nie tylko w życiu zawodowym, lecz także w prywatnym. Anita Sokołowska od lat jest w szczęśliwym związku z Bartoszem Frąckowiakiem. Para ma 11-letniego syna - Antoniego.

W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniała się Anita Sokołowska

Sonda Czy Anita Sokołowska słusznie wygrała Taniec z gwiazdami? Jasne! Była najlepsza! Nie! Roxie była znacznie lepsza! Należało się jej za trud i odwagę A to ona wygrała Taniec z gwiazdami?