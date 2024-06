Anity Sokołowskiej zabrakło na ślubie Jacka Jeschke. Aktorka komentuje

Co za emocje! Poruszona Grzeszczak przerwała występ Kozidrak! "Nam nie jest łatwo"

To jemu Anita Sokołowska zawdzięcza sukces w "Tańcu z Gwiazdami"

Anita Sokołowska rozkwitła na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Jej taneczne umiejętności zostały docenione przez widzów oraz jurorów, co sprawiło, że to właśnie gwiazda "Przyjaciółek" zdobyła w tym roku Kryształową Kulę. W zdobyciu trofeum pomógł jej Jacek Jeschke, z którym aktorka tworzyła taneczny duet. Podczas programu oraz po finale para nie szczędziła sobie wielu miłych słów.

Tancerz w poruszającej publikacji wyznał, że wiele nauczył się od aktorki i w programie czuł się znakomicie. "Jacenty, mówiłam to już, ale napiszę raz jeszcze, nie mogłam trafić na lepszego partnera tanecznego. Przez cały czas trwania tego programu byliśmy w tym razem. Nawzajem się inspirowaliśmy i mam wrażenie, że czasem udawało nam się wyjść poza schemat. To nasze wielkie doświadczenie. Dziękuję za każdą chwilę spędzona na sali treningowej. Czasem było trudno, ale lecieliśmy dalej. W wielkim szacunku do siebie i swojej pracy. Bądź spełniony i szczęśliwy" - odpowiedziała mu aktorka.

Prywatnie Jacek Jeschke związany jest z Hanną Żudziewicz. Para tańczy razem w konkursach już od ponad dekady. Kilka razy występowali również w "Tańcu z Gwiazdami". W marcu 2022 roku para zaręczyła się w słonecznym Portofino. Jeszcze w tym samym roku na świat przyszła córka pary, Róża. Szczęśliwi rodzice postanowili uczcić to wyjątkowym zdjęciem z pierwszych chwil po narodzinach dziecka. Tuż przed startem ostatniej edycji "TzG" młodzi rodzice wzięli cichy ślub. Przyznali przy tym, że planują kolejna uroczystość.

Dlaczego Anita Sokołowska nie pojawiła się na ślubie Jacka Jeschke?

Na początku czerwca Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke przysięgli sobie miłość i wierność aż po grób także przed Bogiem. Tym razem ślub odbył się we Włoszech. Zakochani pochwalili się fotografiami oraz filmikami z imprezy na swoich Instagramach. Widać, że na niczym nie oszczędzali. Panna młoda wystąpiła aż w dwóch białych sukniach. Z kolei pan młody postawił na klasykę - czarny garnitur, biała koszula i doskonale dobrane do całości drobiazgi, a w drugiej wersji letno, jasnobeżowy garnitur.

Uważni fani zauważyli, że na uroczystości zabrakło Anity Sokołowskiej. Aktorka pozostawiła za to komentarze pod postami pary. Z kolei w rozmowie z portalem JastrząbPost powiedziała, dlaczego zabrakło jej w tak ważnym dniu jej tanecznego partnera.

"Myślę, że byli ich najbliżsi przyjaciele i rodzina. Ja im życzę spełnienia, szczęścia, dbania o siebie w życiu codziennym. Wszystkie życzenia im składałam. Na pewno mogę to nazywać przyjaźnią, bardzo ciepłą, dobrą, serdeczną relacją. Ale życie płynie dalej, my mamy swoje plany, życie, rodziny. Pamiętamy o sobie, ale w bardzo dobry, normalny sposób" - przyznała Sokołowska.

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke w wyjątkowym foxtrocie

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke wygrywają "TzG". "Szok, niedowierzanie!"