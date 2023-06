Anna Dereszowska za jedzeniem robaków. Dawała je 5-letniemu synowi

Piękna polska modelka trafiła do szpitala na Rodos. Zdjęcie na łóżku przeraża

Co się stało?

Kilka miesięcy temu wybuchła w Polsce afera związana z dopuszczeniem do obrotu przez Komisję Europejską na rynku Unii Europejskiej produktów, które zawierają mąkę zrobioną ze świerszcza domowego. Politycy Suwerennej Polski zaczęli ubolewać, że Zachód zakaże nam jeść mięso. Na znak protestu robili sobie zdjęcia ze stekami w restauracji. Tymczasem rezygnacja z produktów zwierzęcych to coraz popularniejszy trend. Wiele polskich gwiazd przechodzi na wegetarianizm i weganizm.

Zapytana o to Anna Dereszowska, przyznała, że mięso kupuje, ale w bardzo małej ilości. – Mięsa nie kupuję dużo, bo mój partner go nie je, a my z Leną bardzo ograniczamy jego spożycie. Produkcja czerwonego mięsa jest ekstremalnie kosztowna dla środowiska; ilość wody i energii, którą trzeba zużyć, żeby wyprodukować kilogram wołowiny, jest kolosalna – powiedziała w "Wysokich Obcasach".

Aktorka przyznała także, że zdarzało się jej jeść już owady. Ba, nawet jej dzieci je jadły. – Trzeba szukać alternatywnych źródeł białka, na przykład z owadów – to nieuniknione. Ja z jedzeniem owadów nie mam problemu, moje dzieci też nie. Trzy lata temu byliśmy w Wietnamie i Maks z wielkim smakiem chrupał prażone insekty zamiast chipsów. Ogromnie mu to smakowało – wyjaśniła aktorka.

Przypomnijmy, że Anna Dereszowska ma troje dzieci, córkę Lenę (15 l.) ze związku z aktorem Piotrem Grabowskim (55 l.) oraz synów Maksymiliana (8 l.) i Aleksandra (2 l.), którym ma z fotografem Danielem Duniakiem.

Anna Dereszowska prawie rozpłakała się, wspominając Anię Przybylską Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.