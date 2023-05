Anna Dymna musi opuścić ukochany dom na wsi. Robi to dla męża

Anna Dymna to ikona polskiego kina. Aktorka zagrała ponad 300 ról filmowych i teatralnych, którymi zdobyła serca widzów. Mimo, że osiągnęła już wiek emerytalny, pozostaje aktywna zawodowo, a kolejne wyzwania, których się podejmuje, budzą podziw. Ostatnio głośno było o jej niesamowitej zmianie na potrzeby roli w serialu "Wielka woda". Metamorfoza gwiazdy wstrząsnęła widzami.

Dymna jest także bardzo aktywna na polu społecznym. Jej fundacja "Mimo wszystko" pomagał osobom niepełnosprawnym i chorym realizować swoje pasje. Jej wielkim marzeniem jest zbudowanie spokojnego azylu dla starszych osób z zespołem Downa. Nie rezygnuje z tych planów, choć ma obawy, że nie będzie jej dane doczekać ich realizacji. Oprócz pracy aktorskiej i społecznej, Dymna jest też pedagogiem oraz inicjatorką Krakowskich Salonów Poezji. Sporo jak na jedna osobę. Gwiazda nie narzeka jednak, bo kocha to, co robi.

Przepiękny dom w Rząsce to jej miejsce na ziemi. Anna Dymna dotychczas nie myślała o przeprowadzce

Wytchnienie i spokój znajduje w swoim domu na wsi. To tu odpoczywa i ładuje akumulatory. Jej dom położony jest na wzgórzu, z którego rozciągają się bajeczne widoki na okolicę. Otoczony jest pięknym ogrodem, opieka nad którym daje aktorce wiele satysfakcji. W tak cudownych okolicznościach znakomicie się odpoczywa, nieć więc dziwnego, że pani Anna kocha to swoje miejsce na ziemi i do niedawna nie chciała nawet słyszeć o przeprowadzce.

Choroba męża wymusiła zmianę decyzji. Pogłoski o sprzedaży domu okazały się prawdą

W ostatnim czasie pojawiły się jednak pogłoski, o tym, że dom ma być wystawiony na sprzedaż. Informowali o tym zaniepokojeni sąsiedzi gwiazdy. Aktorka początkowo nie komentowała tych doniesień, teraz jednak potwierdziła, że planuje przenieść się do Krakowa. Decyzja nie była łatwa, ale konieczna. Mąż społeczniczki Krzysztof Orzechowski nie czuje się ostatnio najlepiej. Przeszedł ostre zapalenie płuc, które położyło się cieniem na jego kondycji. W Krakowie czułby się bezpieczniej, bo wszędzie jest bliżej i w razie potrzeby łatwiej uzyskać pomoc. Sama aktorka tez już nie jest tak sprawna jak kiedyś.

Skromne, ale z ogródkiem - takiego mieszkania poszukuje Anna Dymna w Krakowie

Anna Dymna wobec takiej sytuacji postanowiła rozejrzeć się za mieszkaniem w mieście. Jak powiedziała "Rewii" szuka mieszkania w na parterze, najlepiej z ogródkiem, do którego można byłoby wyjść bezpośrednio z lokalu. Dobrze, żeby mieszkanie było zlokalizowane w centrum miasta, skąd wszędzie miałaby blisko. Nie oczekuje luksusów, chciałaby jednak by było na tyle duże, by, w razie potrzeby, mógł z nimi zamieszkać ktoś do pomocy. - Chciałabym kupić mieszkanie w centrum miasta, z windą, ale najchętniej na parterze, żeby było wyjście do ogródka. Bo za chwilę już nie będę się sprawnie poruszać, chodzić, to nie wiem, czy podejdę do domu w Rząsce. Mieszkanie może być skromne, ale takie, żeby ktoś jeszcze mógł z nami zamieszkać, by nam pomagać - skomentowała aktorka. Życzymy Pani Annie znalezienia idealnego mieszkania i jeszcze wielu lat w dobrym zdrowiu dla niej i męża.

