Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski już po rozwodzie? Zapadł wyrok!

Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski przez niemal czterdzieści lat stanowili zgraną parę, a przynajmniej tak się wydawało. Później wyszło na jaw, że w ich związku nie działo się najlepiej. Piosenkarka otwarcie mówiła o zdradach kompozytora i ostatecznie zażądała rozwodu z orzeczeniem winy męża. Od tego czasu minęły lata, a rozwodu jak nie było, tak nie ma.

Dębski i Jurksztowicz poznali się w latach 80., wspólnie wychowali dwoje dzieci - Marię i Radzimira. Razem działali w świecie muzyki, doskonale się uzupełniając. Niestety, ich związek daleki był od ideału. Małżonkowie w końcu postanowili, że się rozwodzą.

Rozwód z orzeczeniem o winie w przypadku nieślubnego dziecka i licznych zdrad, które nietrudno udowodnić, jest oczywisty. Ale ze względu na finanse na pewno będzie się ciągnął - zdradziła w 2022r. przyjaciółka gwiazdy.

Nie myliła się.

Jurksztowicz i Dębski po rozwodzie? Komentują

Sprawa rozwodowa ciągnie się od 2021 r., a więc już 3 lata! Mediacje zakończyły się niepowodzeniem, więc małżonkowie widywali się na rozprawach sądowych. Te odbywały się rzadko, a przerwy między kolejnymi były długie. Wydawało się, że wyrok w najbliższym czasie nie zapadnie. A jednak! Sąd orzekł o rozwodzie Jurksztowicz i Dębskiego w listopadzie 2024 r.

Czy to oznacza zakończenie problemów dla obu stron? Zdecydowanie nie. Według Show News wyrok nie jest prawomocny, czyli nie jest ostateczny i można się od niego odwołać. Co na to sami zainteresowani?

Nie mogę na ten moment udzielić żadnej informacji, bo nie chcę zaszkodzić tej sprawie. Dopiero aż się wszystko zakończy - stwierdziła Anna Jurksztowicz w rozmowie z serwisem Show News.

A Krzesimir Dębski dodał:

Kwestie dotyczące mojego życia prywatnego pozostają wyłącznie moją sprawą i nie zamierzam ich komentować. Na początku wydałem stosowne oświadczenie i na tym, z szacunku dla wszystkich zainteresowanych, uważam temat mojego życia prywatnego za zamknięty (...) Niech łączy nas muzyka, bo – jak powiedział Ludwig van Beethoven: Muzyka to wyższe objawienie niż cała mądrość i filozofia.

Według "Faktu" w Piasecznie toczy się sprawa o podział majątku małżonków.

