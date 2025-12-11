Anna Kalczyńska wącha sól przed świętami i obładowana siatami buszuje za ciastkami

Anna Kalczyńska na świątecznych łowach!

Wszystkie panie (i panowie) domu uwijają się przed świętami i u Anny Kalczyńskiej, dziennikarki obecnie pracującej w TVP World, nie jest inaczej. Paparazzi przyłapali ją podczas świątecznych zakupów i polowania na prezenty. Gwiazda buszowała w sklepach z ubraniami, gdzie oglądała dresy, rajstopy, apaszki i szale. Wybrała się też do modnego butiku, gdzie wywąchiwała sole kąpielowe celem wybrania najbardziej aromatycznej.

Widać wyraźnie, że Anna Kalczyńska przykłada ogromną wagę do każdego prezentu, by miał osobisty charakter. Znalazła także czas na odwiedzenie znanej cukierni Magdy i Lary Gessler, gdzie zakupiła luksusowe smakołyki. Ostatecznie, obładowana torbami z prezentami niczym Święty Mikołaj, odjechała taksówką z Mokotowskiej w siną dal. Pewnie wsiadłaby na sanie z reniferami, gdyby tylko w Warszawie był śnieg. W rodzinie prezenterki w tym roku szykują się święta na bogato!

Anna Kalczyńska: gdzie teraz pracuje była gwiazda TVN? Kariera zawodowa

Anna Kalczyńska zawodową przygodę zaczynała w samym sercu europejskiej polityki — w dziale prasy i komunikacji Komisji Europejskiej w Brukseli. Po powrocie do Polski trafiła do TVP, gdzie pracowała przy "Pegazie" i w TVP Polonia, ale prawdziwy rozgłos przyniósł jej dopiero rok 2002, gdy zasiliła szeregi TVN24. Szybko stała się jedną z ważniejszych twarzy stacji: współtworzyła "Studio Europa", była jego wydawczynią, a później także prowadzącą. Przez ponad dekadę widzowie oglądali ją również w serwisach informacyjnych i w roli reporterki. W międzyczasie współprowadziła magazyn "Polska i świat", a w 2014 roku – program "Tu Europa" razem z Jackiem Pałasińskim.

Jesienią 2014 roku dołączyła do ekipy "Dzień dobry TVN" i przez dziewięć lat była jedną z twarzy poranków stacji. Po odejściu w 2023 roku szybko zaczęła działać dalej – już w czerwcu 2024 wystartowała z własnym programem na portalu Goniec.pl. Od listopada 2024 roku pojawia się w Telewizji Polskiej, gdzie prowadzi anglojęzyczne formaty "World News Tonight" oraz "Face to Face" w TVP World.

