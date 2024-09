Anna Lewandowska to jedna z tych gwiazd, które uwielbiają pokazywać w sieci swoje prywatne zdjęcia. 36-latkę w mediach społecznościowych obserwuje ponad 5 milionów osób, które bacznie śledzą każdy jej krok. Od jakiegoś czasu gwiazda prezentuje w sieci to, jak dba o swoją sylwetkę. Regularne ćwiczenia oraz dobrze dobrana dieta pomagają jej utrzymać ciało w jak najlepszej kondycji. Najnowsze zdjęcia stały się hitem w sieci.

Anna Lewandowska efektami ciężkiej pracy pochwaliła się na Instagramie. Na zdjęciach gwiazda przechadza się odziana jedynie w kostium kąpielowy oraz czapkę z daszkiem.

Większość internautów była zachwycona sylwetką Anny.

Anna Lewandowska nie stosuje restrykcyjnych diet odchudzających. Gwiazda je przede wszystkim zdrowo oraz różnorodnie. Sportsmenka zrezygnujecie z żywności wysokoprzetworzonej, produktów GMO, fast foodów, słodzonych napojów i słodyczy sklepowych.

Z kolei, aby zachować młodość na dłużej, Anna Lewandowska wzbogaciła swoją dietę o błonnik i antyoksydanty, których bogatym źródłem są m.in. owoce i warzywa. Dodatkowo nie stroni od ryb, orzechów czy ziaren.

"Dzień zacznijmy też od wody - to pierwszy krok. Przynajmniej szklanka do pół litra wody, tak żebyśmy się już troszeczkę pobudzili. No i śniadanko, pyszne śniadanko! Jeśli mamy czas na poranną gimnastykę, to oczywiście gorąco zachęcam. Ja osobiście nie mam na to czasu z samego rana. Najpierw obowiązki mamy, żony. Następnie siadam do pracy. Zawsze staram się jednak znaleźć, chociaż te 15 minut na codzienną aktywność fizyczną" - powiedziała Lewandowska w rozmowie z dziennikarzami RMF FM.