Południe Polski walczy z żywiołem

Fala intensywnych opadów deszczu przyczyniła się do podniesienia stanów rzek, a co za tym idzie... zalania południowych regionów Polski. Sytuacja jest bardzo poważna.

W poniedziałek 16 września rząd podjął decyzję o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej w następujących województwach: dolnośląskim, śląskim i opolskim. Mieszkańcy wielu miast jednoczą siły, by pomóc tym najbardziej potrzebującym. Powstało mnóstwo zbiórek, a każdego dnia do organizacji charytatywnych zgłasza się mnóstwo wolontariuszy. Sporym zaangażowaniem wykazali się polscy celebryci.

Anna Lewandowska odwołuje event we Wrocławiu

Trwająca wciąż walka z żywiołem zmieniła życie mieszkańców południowej Polski. Wielką mobilizacją wykazali się mieszkańcy Wrocławia, którzy od kilku dni biorą czynny dział w ratowaniu miasta. Prezydent Jacek Sutryk zaapelował do organizatorów o odwołanie wszystkich zaplanowanych na najbliższe dni wydarzeń. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Jak się okazuje, do jego prośby przychyliła się Anna Lewandowska.

Trenerka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym informuje o odwołaniu eventu "Healthy Day" we Wrocławiu. Jednocześnie Anna apeluje do internautów. Zobaczcie co przekazała swoim obserwatorom.

Kochani, wszyscy na bieżąco śledzimy sytuację powodziową na południu Polski i nie pozostajemy obojętni. Teraz jest czas mobilizacji i pomocy najbardziej potrzebującym, dlatego zdecydowaliśmy się zmienić datę Healthy Day we Wrocławiu. Nasza decyzja jest spowodowana powagą zaistniałej sytuacji i troską o bezpieczeństwo uczestników eventu. Jednocześnie jest to odpowiedź na prośbę Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, o odwołaniu zbliżających się eventow. Już niedługo poinformuję wszystkich o nowym terminie. Teraz pomagajmy jak tylko możemy, bo każda pomoc się liczy, a na nasz wspólny trening jeszcze przyjdzie czas i obiecuję, że przygotuję dla Was coś wyjątkowego - poinformowała Anna Lewanowska.

"Healthy Day" pierwotnie miało odbyć się 28 września we wrocławskiej Hali Stulecia.