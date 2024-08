Sykut-Jeżyna nosi je na wielkie wyjście, Lewandowska na co dzień. Ale to Olejnik skradła nimi show

Palazzo to spodnie, które rozszerzają się od talii w dół, tworząc efekt zwiewnej nogawki. Wykonane z lekkich, lejących się tkanin, takich jak jedwab, bawełna czy cienki len, oferują wyjątkowy komfort noszenia i swobodę ruchów. Często mają wysoki stan, co dodatkowo podkreśla talię i wydłuża optycznie nogi. Ich charakterystyczny krój sprawia, że są nie tylko modnym, ale i bardzo stylowym wyborem, regularnie wracają więc do kanonów mody. Spodnie palazzo to must-have w szafie każdej kobiety, która ceni sobie połączenie stylu i wygody. Ich ponadczasowy krój i uniwersalność sprawiają, że są idealnym wyborem na każdą okazję. Wiedzą o tym gwiazdy, które w tym sezonie upodobały sobie ten typ spodni. Jak się w nich prezentują, zobaczycie w naszej galerii.

Lewandowska i Olejnik w casualowej wersji palazzo

Anna Lewandowska i Monika Olejnik wybrały palazzo jako dół wakacyjnej stylizacji. Lewa do karmelowych szerokich spodni założyła równie modne w tym sezonie dziergane bikini w kolorze kremowym. Wykończona muszelkami góra idealnie wpasowała się wakacyjny klimat. Monika Olejnik do białych, bardzo szerokich spodni, które na wietrze powiewały jak suknia, dopasowała karmelową prostą koszulę, zawiązaną w pasie na supeł. Całość uzupełniła paskiem w tylu boho i etnicznymi bransoletkami. Połączenie karmelowego beżu i bieli to kolejny modowy trend, na który warto wrócić uwagę tego lata. Jest tak uniwersalny, że pewnością zostanie z nami na dłużej.

Tak się nosi palazzo na wielkie wyjście. Paulina Sykut-Jeżyna zachwyciła na imprezie

Choć Paulina Sykut-Jeżyna scenę dzieliła z niemniej eleganckimi koleżankami - Katarzyną Cichopek i Agnieszką Hyży, to przyciągała wzrok jak magnes. Prowadząca "Tańca z gwiazdami" oraz nowej śniadaniówki "halo, tu Polsat" do szerokich, zwiewnych spodni palazzo w kolorze śnieżnej bieli założyła efektowny , odkrywający brzuch top z szerokimi rękawami. Gładko zaczesane włosy podkreślały elegancki sznyt stylizacji. Jej propozycja może być świetną inspiracją do skompletowania wyjściowego zestawu, na przykład na wesele.

Gwiazdy wybierają spodnie palazzo. Dla kogo ten fason?

W spodniach typu palazzo znakomicie wygląda kobiety wysokie i szczupłe. Nie znaczy to jednak, że panie o pełniejszych kształtach nie mogą mieć ich w swojej szafie. Kluczem jest dobranie odpowiedniego fasonu i stylizacji, aby podkreślić atuty figury i zachować proporcje. Wysoki stan i szerokie nogawki mogą pomóc wydłużyć sylwetkę i ukryć ewentualne mankamenty. Warto wybierać spodnie z dobrze dopasowaną talią i unikać zbyt obszernych bluzek, które mogą dodać objętości.

