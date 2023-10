Anna Mucha miażdży Jarosława Kaczyńskiego! Potworny łomot. "To jest hit"

Anna Mucha sprawia tęgi łomot Jarosławowi Kaczyńskiemu. "To jest hit"

Anna Mucha - jak jak wielu innych celebrytów (m.in. Cezary Pazura i Małgorzata Kożuchowska) - wzięła udział w wyborach parlamentarnych i dołożyła swoją cegiełkę do rekordowej frekwencji. Wynik wyborów chyba wprawił gwiazdę serialu "M jak miłość" w dobry humor. Anna Mucha, która kiedyś była radną w Warszawie, a ostatnio spotkała się z byłym rzecznikiem prasowym prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, raczej nie jest miłośniczką PiS i jego prezesa. To właśnie Jarosław Kaczyński otrzymał tęgi łomot od aktorki. Jak do tego doszło? Anna Mucha udostępniła na Instagramie wpis, który potwornie uderza w wicepremiera. Autorką postu jest Anna Wittenberg, dziennikarka magazynu gazety "Dziennik Gazeta Prawna". - A to jest hit. Okręg 33 Kielce. Przeniesiono tam Jarosława Kaczyńskiego, żeby podbić wynik partii. Efekt? Dokładnie odwrotny. W okręgu przybyło 84 683 wyborców, ale na PiS zagłosowało o 5 919 mniej. W związku z tym PiS ma - 1 mandat - wskazała dziennikarka.

Anna Mucha poprawia wpis. Jarosław Kaczyński "przyniósł pecha"

Potem okazało się, że jest jeszcze gorzej. PiS i Jarosław Kaczyński stracili w Kielcach aż dwa mandaty, co zauważył Roman Giertych, który także startował z tego okręgu, tyle że z listy Koalicji Obywatelskiej. - Jarku, dzięki, że kandydowałeś ze świętokrzyskiego. Masz dwa mandaty mniej, ale za to KO o jeden więcej niż w 2019. Otrzymaliśmy go o 45 głosów. Przyniosłeś tam pecha - szydził mecenas. A Anna Mucha poprawiła wpis Anny Wittenberg i zamieniła jedynkę na dwójkę. Dla Jarosława Kaczyńskiego musi to być szczególnie bolesne...

A to jest hit. Okręg 33 Kielce. Przeniesiono tam Jarosława Kaczyńskiego, żeby podbić wynik partii. Efekt? Dokładnie odwrotny. W okręgu przybyło 84 683 wyborców, ale na PiS zagłosowało o 5 919 mniej. W związku z tym PiS ma -1 mandat. pic.twitter.com/LleAc3e77c— anna wittenberg (@annawitten) October 16, 2023