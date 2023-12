Anna Powierza choruje na insulinooporność. Na święta upiecze keto ciasto! Podała nam przepis na seromakowiec dobry dla cukrzyków

Keto seromakowiec Anny Powierzy

- Mój świąteczny (zresztą nie tylko świąteczny) hit to seromakowiec. Pyszne ciasto bez mąki i cukru, idealne dla insulinoopornych. I nie tylko! Bo uwielbiają je wszyscy - mówi nam Anna Powierza.

A oto jej autorski przepis na ciasto:

Zaczynam od spodu. Mielę orzechy (migdały, laskowe i włoskie) na mniejsze i większe kawałki, żeby potem chrupały. Dodaję rozpuszczone masło, (ok 100 g) mieszam do uzyskania jednolitej masy. Wykładam blachę – ok 0,5 cm warstwą. Nie powiem wam, ile tych orzechów, bo robię zawsze na oko. Jak zostaną mi orzechy, wsypuję je do słoika i czekają na kolejne ciasto. Tak przygotowany spód podpiekam ok. 10 min.

W tym czasie paczkę maku mielonego (250 g) zalewam mlekiem i gotuję w garnku ok. 10 min, od czasu do czasu mieszając. Dodaję 1 łyżkę, bądź 2 łyżki ksylitolu, opcjonalnie jak ktoś lubi może dodać garść rodzynek. Masę makową wykładam na warstwę orzechów.

Szykuję masę serową. Pół wiaderka sera twarogowego mieszam z 250 g mascarpone oraz 100 g roztopionego masła. Dodaję 8 jaj i ksylitol, zwykle 3-4 łyżki. Można mniej, można więcej, w zależności, czy się lubi bardziej czy mniej słodkie. Dodaję też dwie łyżki mąki migdałowej (można bez, ale z mąką lepiej rośnie). Masę serową delikatnie wylewam na makową warstwę.

Piekarnik ustawiam na 180 st., piekę około 50 minut. Gdy ciasto gotowe, wyłączam piekarnik i uchylam malutka szparkę; żeby powolutku stygło. Potem najlepiej wstawić do lodówki i jeść na następny dzień, gdy wszystko się dobrze przegryzie.