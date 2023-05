Anna Przybylska na 40-leciu Fasolek. Jabłczyńska pokazała nagranie

Nie chodzi tu jednak o hologram ze zmarłą w 2014 roku aktorką. Po prostu to zbieżność imienia i nazwiska. Była gwiazda Fasolek ma takie same personalia jak gwiazda "Złotopolskich". Anna Przybylska z Fasolek także jest aktorką, zagrała m.in. "Przyjaciółkach", "O mnie się nie martw" i "Diagnozie".

W czasie jubileuszu 40-lecia Fasolek oprócz pana Tik-Taka, Ciotki Klotki i Profesora Ciekawskiego pojawili się także: Joanna Jabłczyńska, Dominik Koniusz, Grzegorz Hardej, czy Edwin Grelow. Na scenie wybrzmiały takie przeboje jak: "Myj zęby", "Mydło lubi zabawę", "Witaminki", "Każdy ma jakiegoś bzika", "Bursztynek" i wiele innych.

- Gdy obudzicie mnie w nocy i puścicie piosenkę „Czarownica z księżyca” czy „Czuję głód” to nadal zatańczę te układy z zamkniętymi oczami 😎 gdy słyszę wstęp do „Myj zęby” siedząc za kulisami 40-lecia @zespolfasolki to przeżywam mikrozawał, że nie weszłam na scenę na czas 🤪 Fasolką zostaje się na całe życie i z dumą nosi tę koszulkę 💪🏻 To nie tylko przygoda życia, ale niezwykle duża i ważna część mojego dzieciństwa, której wiele zawdzięczam 🥹 100 lat - napisała Joanna Jabłczyńska i pokazała swoich dawnych kolegów z zespołu po latach.