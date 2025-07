Anna Samusionek przeszła prawdziwą gehennę. Tak wygląda 54-latka po przejściach

Anna Samusionek przeszła gehennę. Latami walczyła o opiekę nad córką

Anna Samusionek obecnie znana jest przede wszystkim z serialu "Na Wspólnej", gdzie gra Ilonę Zdybicką. W przeszłości aktorka wystąpiła w wielu innych popularnych produkcjach (m.in. "Matki, żony i kochanki", "Plebania" czy "Trzeci oficer"). Anna Samusionek zachwycała swoją urodą, co sprawiało, że miała liczne rzesze skrytych adoratorów. Niestety, życie prywatne aktorki nie układało się najlepiej. Jej pierwszym mężem był Paweł Burczyk, znany m.in. z roli policjanta Luksusa w "13. posterunku". Małżeństwo zakończyło się rozwodem. Drugim mężem Anny Samusionek był przedsiębiorca Krzysztof Zuber. W 2002 roku roku parze urodziła się córeczka Angelika, która potem zmieniła imię na Mia. W międzyczasie w życiu gwiazdy "Na Wspólnej" rozgrywała się prawdziwa gehenna. Anna Samusionek latami toczyła spór sądowy z Zuberem o prawo do opieki nad córką. W pewnym momencie dziewczynka trafiła do domu dziecka.

Anna Samusionek ułożyła relacje z córką i wygląda kwitnąco

Gdy wydawało się, że córka nie trafi już do aktorki, stał się - jak sama określa to Anna Samusionek - "cud". - Znam historie zbyt wielu mam, które nie odzyskały swoich dzieci. Tak samo, jakim cudem jest to, że udało nam się poukładać nasze relacje - mówiła gwiazda w rozmowie z Plejadą.

Chwilę przed tym, jak Mia do mnie wróciła, dostałam od Boga, nie boję się tego powiedzieć, łaskę spokoju. Po pięciu latach walki na wszystkich możliwych frontach, przeczołgana przez media i sądy, pomyślałam, że zrobiłam już wszystko, co mogłam. Wiedziałam, że na nic nie mam już wpływu. Poprosiłam Boga, by się Mią opiekował, bo ja nie mogę. I on przygotował mnie na powrót mojej córki

- podkreśliła Anna Samusionek, która dziś z Mią ma bardzo dobre relacje. Gwiazda "Na Wspólnej", mimo że w życiu wiele przeszła, w wieku 54 lat wygląda kwitnąco. Widać to na najnowszych zdjęciach, które były zrobione 6 lipca 2025 roku podczas pokazu mody "Gwiazdy Dzieciom".

