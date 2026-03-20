Kiedyś Miss, dziś ikona stylu. Anna Seniuk z godnością zatrzymała czas

Monika Tumińska
2026-03-20 5:18

W młodości Anna Seniuk zdobyła tytuł Miss Juwenaliów 1963 oraz została wybrana Najmilszą Studentką Krakowa. I choć dziś ma 83 lata, aktorka nadal zachwyca znakomitym wyglądem. „Super Express” odkrył sekret wiecznej młodości gwiazdy. Musicie go poznać.

Praca jest dla Seniuk jak eliksir młodości

Anna Seniuk wielokrotnie powtarzała w wywiadach, że praca jest dla niej jak eliksir młodości. Dlatego też aktorka wciąż jest aktywna zawodowo. Gra w teatrze, wykłada w Akademii Teatralnej, nagrywa audiobooki, a także występuje w filmach — i to w rolach pierwszoplanowych. Niedawno zakończyła zdjęcia do komedii „Podlasie”, czyli kontynuacji „Nic na siłę”, w której zagrała u boku Artura Barcisia (69 l.) oraz Wiktora Zborowskiego (75 l.), który dołączył do obsady. Niedługo film będzie miał swoją premierę na Netflixie.

Była Miss poluje na kosmetyki w drogerii

Jak się okazuje, świetny wygląd Anny Seniuk to nie tylko zasługa pracy. Aktorka, która w młodości zdobyła tytuł Miss Juwenaliów, wie, że dobre kosmetyki są podstawą pięknej, rozświetlonej skóry. Dlatego też gwiazda ostatnio odwiedziła popularną drogerię, w której kupowała kosmetyki. Z dokładnością czytała skład kremów do twarzy i ciała. Do jej koszyka trafiły również inne kosmetyki, które mają na celu podkreślić kobiecą urodę. Seniuk oglądała szminki, tusze do rzęs, pudry, a także cienie do powiek, po które nisko się schylała. Patrząc na gwiazdę, nie mamy wątpliwości, że czas jest dla niej bardzo łaskawy. Tylko pozazdrościć. 

