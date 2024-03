Anna Starmach odchodzi z "MasterChefa"! Jej miejsce zajmuje słynny kucharz

Do Magdy Gessler i Michela Morana dołączy Przemysław Klima, znany kucharz i restaurator, który może poszczycić się dwiema gwiazdkami Michelina. Były sous-chef w Atelier Amaro u Wojciecha Modesta Amaro od 2019 roku razem z Robertem Gumulińskim prowadzi modną restaurację Bottiglieria 1881 w Krakowie. Znajduje się także na liście 100 najlepszych kucharzy świata rankingu The Best Chefs Award.

- Już wkrótce rozpoczną się poszukiwania kolejnego najlepszego kucharza-amatora w Polsce. Tym razem pretendentów do tytułu MasterChefa oceniać będą Magda Gessler, Michel Moran oraz debiutujący w tej roli szef Przemysław Klima! - czytamy na Instagramie programu TVN.

W "MasterChef" nie zobaczymy już także Tomasza Jakubiaka, który podobnie jak Anna Starmach był także jurorem w "MasterChef Junior", a obecnie można oglądać go w "MasterChef Nastolatki", gdzie młodych kucharzy oceniają także Michel Moran i Dorota Szelągowska.

Tak Anna Starmach pożegnała się z widzami. Niebawem otworzy swoją restaurację?

- Poczułam, że właśnie TERAZ jest ten moment. Zamierzam skupić się na realizacji mojego wielkiego marzenia, o którym myślę od lat – tj. otwarciu własnego miejsca w moim ukochanym Krakowie. Jestem absolwentką francuskiej szkoły Le Cordon Blue i kiedy wyjeżdżałam do Paryża byłam pewna, że po powrocie otworzę własną restaurację. Te lata nauki chcę TERAZ wykorzystać i stworzyć coś swojego, coś pięknego, coś pysznego. A na to potrzeba przestrzeni i czasu. W związku z tym nie będzie mnie w nowym sezonie programu Masterchef. To nie oznacza, że znikam z mediów. W dalszym ciągu będziecie mieli ze mną kontakt w mediach społecznościowych oraz spotkamy się chociażby w Dzień Dobry TVN. Do odważnych świat należy! Ściskam Was mocno, Ania - napisała Starmach na Instagramie.