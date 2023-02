Anna Tatarska z "DDTVN" jest w ciąży! Następczyni Wendzikowskiej zapozowała z brzuszkiem

To musiało boleć

TVN napisał do Dody! Znamy treść wiadomości. Fani w szoku

Anna Tatarska to dziennikarka "Dzień Dobry TVN", która we wrześniu 2022 roku przejęła stanowisko Anny Wendzikowskiej, gdy ta postanowiła pożegnać się ze śniadaniówką. Od tamtej pory to Tatarska przeprowadza wywiady z gwiazdami. Wcześniej pomagała realizować weekendowe wydania programu, a obecnie pojawia się w porannym paśmie także w trakcie tygodnia. Dziennikarka jest aktywną użytkowniczką Instagrama. Jej profil obserwuje 2,4 tys. internatów. Tatarska chętnie dzieli się z nimi kadrami ze swojego życia zawodowego i prywatnego.

Anna Tatarska jest w ciąży. Dziennikarka pokazała efekty wyjątkowej sesji zdjęciowej

Anna Tatarska poinformowała w mediach społecznościowych, że spodziewa się dziecka. Dziennikarka zaprezentowała efekty ciążowej sesji zdjęciowej, na której wyraźnie widać zaokrąglony brzuszek.

- Często mnie pytacie: "kiedy ty to wszystko robisz?". Nie ma wyjścia: teraz będziecie pytać jeszcze częściej - napisała.

Pod postem posypały się gratulacje od obserwatorów oraz znajomych Tatarskiej ze świata show-biznesu. Złożyły je m.in. Anna Kalczyńska, Kamila Kamińska, Joanna Kulig i Katarzyna Dąbrowska.

- Siedzi sobie człowiek na przystanku, a tu taki news, no najpiękniejszy,

- Ale niespodzianka, gratulacje,

- Gratulacje, to fantastyczna wiadomość,

- Co za piękna i wspaniała kobieta. Gratulacje! - pisali.

Zobaczcie zdjęcia Anny Tatarskiej z sesji zdjęciowej. Podobają się wam?