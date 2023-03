Antek Królikowski przesłuchiwany. Nie uwierzycie, jak teraz wygląda!

Antek Królikowski zaraz po wspomnianym zdarzeniu tłumaczył, że obecność narkotyków w jego organizmie związana jest z chorobą. Wydał nawet oświadczenie w którym zasugerował, że kontrola policji nie była przypadkowa. "Do zatrzymania doszło ok. 16 przy ul. Karolkowej 16, zaraz po tym, jak wyjechałem z mojego mieszkania do Asi, aby spotkać się z synkiem. Funkcjonariusze, z uwagi na otrzymane zgłoszenie, że o tej godzinie i w tym miejscu pojawię się rzekomo pod wpływem nielegalnych substancji, czekali na mnie w okolicy miejsca zamieszkania. Zostałem zatrzymany do kontroli. Alkotest wykazał, że jestem trzeźwy. Jednak narkotest wykrył THC, którym wspomagam moje leczenie i którego używałem poprzedniego wieczoru" – napisał na Instagramie.

Według naszej wiedzy, Antek zatrudnił adwokata, który specjalizuje się w sprawach związanych z marihuaną i jest aktywistą prolegalizacyjnym.

Antek Królikowski stawił się na komendzie

Na 9 marca wyznaczono termin przesłuchania Antka Królikowskiego przez policjantów. Prokuratura, która bada jaką marihuanę zażył aktor, czeka na wyniki badań toksykologicznych.

- Uprzejmie informuję, że prokuratura oczekuje na wyniki badań toksykologicznych i opinię biegłego w tym zakresie - poinformowała nas Aleksandra Skrzyniarz z PO w Warszawie.

Od tych wyników zależy, jakie zarzuty może usłyszeć aktor. Antek Królikowski pojawił się na komendzie o 9.25. Jego twarz zakrywała maseczka, trudno było go rozpoznać. Przed wejściem na komisariat, nie zdecydował się na żaden komentarz.

Sprawa jest rozwojowa. Tekst będzie aktualizowany.

