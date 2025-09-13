Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki, znani z dbania o prywatność, wystąpili razem w programie "Halo, tu Polsat", gdzie opowiadali o spektaklu "Terapia dla par".

Podczas wywiadu Antoni Pawlicki wyznał, że praca jest dla nich formą terapii, podkreślając, że lubią razem pracować i wzajemnie się wspierają.

Para wspominała początki znajomości na castingu do serialu, gdzie Antoni Pawlicki zrobił na Agnieszce Więdłocha wrażenie pewnego siebie, choć on sam tego nie pamięta.

Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha życie prywatne

Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha zdecydowanie nie są typową celebrycką parą. To, co prywatne, u nich na ogół pozostaje prywatne. Małżonkowie ślub wzięli w 2018 roku, a dwa lata później na świat przyszła ich córka - Waleria. W zeszłym roku okazało się, że Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha ponownie zostali rodzicami. Długo ukrywali ten fakt przed światem. W końcu jednak aktor - w "Pytaniu na śniadanie" TVP - potwierdził, że drugi raz został ojcem. W studiu był pytany o to, czy dziecko daje mu pospać.

Coraz bardziej, powiedzmy, ale nie ukrywajmy, że te początki nie należą do chwil, kiedy człowiek się najlepiej wysypia. Ten okres nie jest superkomfortowy, ale staram się poświęcać jak najwięcej czasu dzieciakom

- mówił w kwietniu 2024 roku. Był to jeden z nielicznych wywiadów, w którym Antoni Pawlicki mówił o życiu rodzinnym. W sobotę, 13 września, jednak fanów aktora i Agnieszki Więdłochy spotkała nie lada niespodzianka. Para razem pojawiła się w programie "Halo, tu Polsat".

Antoni Pawlicki w "Halo, tu Polsat" nagle wypalił o terapii

Podczas rozmowy z Aleksandrą Filipek i Aleksandrem Sikorą małżonkowie opowiadali o spektaklu, w którym występują. Nosi on tytuł: "Terapia dla par". Niespodziewanie podczas wywiadu Antoni Pawlicki wypalił o innej terapii!

Mam wrażenie, że dla nas praca jest terapią. Ponieważ poznaliśmy się w pracy, lubimy razem pracować. Każda para powinna znaleźć coś, co ją łączy, dla nas jest to praca. Kibicujemy sobie wzajemnie. Żadnej innej aktorce nie ufam

- zwierzył się aktor. W pewnym momencie w studiu "Halo, tu Polsat" zrobiło się nieco sentymentalnie. Agnieszka Więdłocha i jej mąż zaczęli bowiem wspominać początki swojej znajomości.

Poznaliśmy się na castingu do serialu. To znaczy ja byłem na castingu, a moja żona miała już tę rolę

- ujawnił Antoni Pawlicki. Co ciekawe, wówczas na swojej przyszłej żonie chyba nie wywarł najlepszego wrażenia.

Mieliśmy próbę czytaną i pamiętam, jak Antek wchodzi na tę próbę, taki hoho, pewny siebie i do wszystkich: siema, siema…

- mówiła Agnieszka Więdłocha. Jej mąż tego... nie pamięta.

