Artur Baranowski znów zaskoczy całą Polskę? Rekordzista "Jednego z dziesięciu" wystąpi w kolejnym teleturnieju

Artur Baranowski zaszokował wszystkich, kiedy w jednym z odcinków "Jednego z dziesięciu" w finale odpowiedział prawidłowo na wszystkie przygotowane pytania. Wiedza 28-latka jest imponująca i w zaledwie kilak chwil znalazł się on na ustach całej Polski. Baranowski miał wystąpić w wielkim finale całej serii, ale z przyczyn niezależnych nie udało mu się dotrzeć na nagrania. Internauci sugerowali wtedy, by genialny ekonomista spróbował swoich sił w innym teleturnieju. Teraz okazuje się, że faktycznie może się tak stać. W jednym z odcinków podcastu "Podsiadło&Kotarski" Radosław Kotarski zdradził, że być może Artur Baranowski będzie uczestnikiem teleturnieju "Va Banque". - Uczestnikiem drugiego odcinka, który będzie przeze mnie prowadzony, będzie pan Artur, legenda "Jednego z dziesięciu". Zobaczymy, czy będzie faktycznie. Jeśli będzie, to super. Nie mogę się doczekać, kiedy poznam pana Artura — powiedział Radosław Kotarski. Czy Artur Baranowski ponownie zaszokuje całą Polskę?

