Awantura i rezygnacje! Tegoroczny finał Miss Universe w cieniu skandalu

Tegoroczna edycja Miss Universe, zamiast być świętem piękna i kulturowej różnorodności, coraz bardziej pogrąża się w kontrowersjach. Najpierw głośne oburzenie wywołała publiczna awantura prowadzącego z jedną z uczestniczek, a teraz pojawił się kolejny kryzys - rezygnacja jurora, który otwarcie podważa transparentność konkursu. Uczestnicy, fani i obserwatorzy są w szoku!

Miss Universe pod lupą - zarzuty o brak przejrzystości i konflikt prowadzącego

Informację o rezygnacji Harfouch zamieścił na swoim Instagramie. W obszernej wypowiedzi tłumaczył, że dotarły do niego doniesienia o rzekomo powołanej "dodatkowej" grupie osób, która miała wyłonić trzydziestkę półfinalistek spośród wszystkich kandydatek. Jak twierdził, żaden z oficjalnych jurorów nie uczestniczył w tym procesie, a o całej sytuacji miał dowiedzieć się z mediów społecznościowych.

Kompozytor stwierdził również, że kiedy próbował wyjaśnić niepokojące go kwestie z dyrektorem generalnym Miss Universe, Raulem Rochą, jego uwagi zostały zbagatelizowane.

Organizacja Miss Universe błyskawicznie odniosła się do tych zarzutów. W specjalnym komunikacie podkreślono, że oskarżenia są bezpodstawne, a cały proces oceny przebiega zgodnie z regulaminem i pod pełnym nadzorem. Zapewniono również, że żadna dodatkowa grupa nie miała prawa podejmować decyzji dotyczących wyboru finalistek.

To jednak nie pierwszy raz, kiedy tegoroczna edycja konkursu budzi emocje. Kilka tygodni wcześniej prowadzący wydarzenie ostro skrytykował Miss Meksyku, Fatimę Bosch, obwiniając ją za nieobecność na sesji zdjęciowej. Zaskoczona uczestniczka próbowała wyjaśniać sytuację, lecz została publicznie upokorzona, co oburzyło pozostałe kandydatki. W ramach solidarności wiele z nich opuściło salę. Na nieodpowiednie zachowanie prowadzącego zareagowała także obecna Miss Universe, Victoria Theilvig z Danii, która apelowała o poszanowanie praw kobiet.

