Awantura po śmierci Janusza Rewińskiego! Zbigniew Ziobro pojawił się nagle

O tym, że Janusz Rewiński nie żyje, poinformowali w mediach społecznościowych jego synowie trzy dni po śmierci aktora. - Pożegnanie, którego miało nie być 1 czerwca. Tata stoczył walkę ze swoim stanem zdrowia. Niestety tym razem nie dał rady. Przez wiele lat Tata dawał radość i uśmiech nie tylko nam, ale i wszystkim wokół. Teraz świat jest jakby taki sam, ale uśmiechu nagle zabrakło. Janusz Rewiński. Aktor, satyryk, poseł na Sejm I kadencji. Dziękujemy za wszystko. Gdziekolwiek teraz jesteś, mamy nadzieję że "mają rozmach". Buenas noches, Senior Siarra! - czytamy we wpisie. Aktor w ostatnich latach żył raczej w samotności, z dala nawet od rodziny. Mało kto pamięta, że wcześniej - w latach 2013-2019 - publikował w kojarzonym z PiS tygodnikiem "Sieci". W dniu, w którym synowie podali wiadomość o śmierci Janusza Rewińskiego, pożegnali go czołowi politycy obozu Zjednoczonej Prawicy. Głos zabrał nawet ciężko chory Zbigniew Ziobro, który we wzruszających słowach odniósł się do śmierci aktora.

Były minister sprawiedliwości jest pogrążony w smutku. Mimo że z powodu choroby w ostatnich miesiącach Zbigniew Ziobro stroni od aktywności w sieci, nagle postanowił zamieścić wpis. - Już nie będzie nas wzruszał, bawił, śmieszył do łez. Pozostały łzy smutku po jego odejściu. Scenę życia opuścił na zawsze Janusz Rewiński. Wielbiony przez widzów satyryk i aktor, pamiętny kabaretowy "Misiek", komediowy "Siara". Ale też poseł, felietonista, wrażliwy obserwator polskiej polityki, który swoim talentem wspierał obóz patriotyczny. "Memory. Find. Siara. I wszystko jasne"... Nie musimy szukać pamięci o Nim. Jest w naszych sercach. Niech Pan Bóg ma Go w swojej opiece - napisał lider Suwerennej Polski. Niestety pod wpisem Zbigniewa Ziobry wybuchła potężna awantura. Ludzie zaczęli mieszać śmierć do bieżącej polityki. Z szacunku do zmarłego, nie będziemy cytować tych wpisów. Na szczęście nie zabrakło też godnych pożegnań. "Sinior Siara, odpoczywaj w spokoju, wielki smutek i żal pozostawiłeś w moim sercu. Nigdy Cię nie zapomnę", "Smutna wiadomość. Tak się złożyło, że minutę wcześniej rozmawiałam z mężem właśnie o nim. Weszłam na X i czytam o jego śmierci. Ceniłam go jako aktora, satyryka i jako człowieka", "Wielka strata i żal" - pisali internauci.

Nie tylko Zbigniew Ziobro z czołowych polityków Zjednoczonej Prawicy pożegnał Janusza Rewińskiego. Zrobił to także m.in. były premier Mateusz Morawiecki. - Odszedł Janusz Rewiński. Co tu dużo mówić - legenda. Aktor, satyryk, Poseł na Sejm RP I Kadencji z Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, a przez ostatnie lata - rolnik z wyboru i myśliciel. Polska bez Rewińskiego to jak Lipski bez Siary… Nie da się ukryć, że straciliśmy jedną z najbardziej pozytywnych i charakterystycznych postaci polskiej kultury ostatniego 40-lecia. Panie Januszu - będzie nam Pana bardzo brakowało. Adiós señor Siarra! - napisał na platformie X były szef rządu. Niestety pod postem Mateusza Morawieckiego także nie zabrakło wpisów, które w brzydki sposób nawiązywały do bieżącej polityki.

Janusza Rewińskiego pożegnał także Andrzej Duda. - Odszedł Janusz Rewiński - Artysta, który miał odwagę samodzielnego myślenia, własną ocenę otaczającej nas rzeczywistości i rzadką już dziś zdolność przekazywania z humorem ważnych życiowych prawd. Będzie Go brakowało. R.I.P. - napisał prezydent RP.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">Odszedł Janusz Rewiński. Co tu dużo mówić - legenda. <br><br>Aktor, satyryk, Poseł na Sejm RP I Kadencji z Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, a przez ostatnie lata - rolnik z wyboru i myśliciel.<br>Polska bez Rewińskiego to jak Lipski bez Siary… <br>Nie da się ukryć, że straciliśmy jedną z… <a href="https://t.co/9v7xno9Mvt">pic.twitter.com/9v7xno9Mvt</a></p>— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) <a href="https://twitter.com/MorawieckiM/status/1797924641714930059?ref_src=twsrc%5Etfw">June 4, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

