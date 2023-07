i Autor: AKPA

Porażająca kwota

Aż nas zamurowało, jak usłyszeliśmy, ile składki ZUS płaci Krzysztof Ibisz! "Płacę, bo myślę o przyszłości..."

Krzysztof Ibisz (58l.) to jeden z najbardziej popularnych polskich prezenterów telewizyjnych. Choć gwiazda Polsatu nie zamierza wybierać się na emeryturę w najbliższej przyszłości, to ostatnio wyznał, ile co miesiąc odkłada na składki ZUS. Ta kwota robi wrażenie! Poznajcie szczegóły!