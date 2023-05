Aż trudno uwierzyć, co Roksana Węgiel zrobiła na maturze. Egzaminatorzy musieli się zdziwić

Roksana Węgiel powołała się na swój utwór na maturze

Nie tak dawno Roksana Węgiel, zwyciężczyni m.in. Eurowizji Junior, wydała nowy album. Ten rok jest dla niej ważny także z innego powodu. Młoda artystka zdawała bowiem egzamin dojrzałości.

Szum w mediach spowodowała jedna z kreacji, w której wybrała się na maturę. Wielu osobom ta stylizacja nie przypadła do gustu (głos zabrała chociażby Irena Kamińska-Radomska, ekspertka programu "Projekt Lady"). Roksana Węgiel pochwaliła się także wynikami z egzaminów ustnych.

Z języka angielskiego wokalistka uzyskała sto procent, zaś z polskiego dziewięćdziesiąt. Jak przyznała w rozmowie z portalem "Świat Gwiazd" musiała omówić nowelę "Gloria victis" Elizy Orzeszkowej. Oprócz tego, Węgiel miała za zadanie opisać obraz Warszawy. I w tym temacie powołała się na własny utwór zatytułowany "Miasto".

- To było hitem, bo dostałam do opisania obraz Warszawy w lecie, to był chyba Nowy Świat. Opisałam ten obraz miasta, odwołałam się do wiersza Wisławy Szymborskiej "Nic dwa razy się nie zdarza" i do mojego utworu "Miasto" - zdradziła Węgiel w wywiadzie udzielonym wspomnianemu portalowi.

Teraz natomiast wokalistka czeka na wyniki egzaminów pisemnych.

