Aż trudno uwierzyć, jak kiedyś wyglądała Ewa Krawczyk! W życiu jej nie poznacie [FOTO]

Ewa Krawczyk wciąż nie radzi sobie po śmierci ukochanego męża. Wdowa po legendarnym artyście niemal codziennie chodzi na jego grób, przy którym czuwa godzinami. Jej żałoby nie ułatwia tocząca w sądzie batalia o majątek po zmarłym gwiazdorze. Do akcji wkroczył syn Krawczyka - Krzysztof Junior, który nie chce pogodzić się z faktem, że zgodnie z testamentem należy mu się wyłącznie zachowek po ojcu i domaga się połowy majątku.

Jeżeli sąd przychyli się do jego wniosku, Ewa Krawczyk będzie musiała sprzedać ukochany dom, w którym przez wiele lat prowadziła szczęśliwe życie z Krzysztofem. Wdowa po artyście wielokrotnie podkreślała, że chciałaby pogodzić się z jego synem. Niestety, na zgodę w rodzinie się nie zanosi, a Junior nie chciał wyciągnąć ręki do macochy, nawet w ostatnie święta Bożego Narodzenia.

Tymczasem cały świat obiegła wiadomość, że 13 stycznia zmarła jedyna córka Elvisa Presleya - Lisa Marie. Na facebookowym profilu poświęconym pamięci Krzysztofa Krawczyka, pojawiły się archiwalne zdjęcia artysty, jego żony i przyjaciół, wykonane na tle samolotu nazwanego imieniem córki Elvisa.

- W 1991 roku byliśmy: Krzysztof Krawczyk, Ewa Krawczyk, Andrzej Kosmala, Jacek Mielcarek i Izabela Kosmala w posiadłości Elvisa Greecaland w Memphis. Zwiedziliśmy nie tylko dom i posesję Elvisa, modliliśmy się przy jego grobie, a potem trafiliśmy do prywatnego samolotu Elvisa, który na cześć córki nazwał go Lisa Marie. Dziś Krzysztof i Izabela spotkali Lisę Marie już w innym świecie. R.I.P. - czytamy w podpisie do zdjęć.

Ogromne wrażenie robi nie tylko widok prywatnego samolotu Presleya, ale także wygląd Krzysztofa Krawczyka i jego żony. Ewa, która od lat jest długowłosą brunetką, w latach 90. była kokieteryjną blondynką! W dodatku wielkie wrażenie robi też jej kusy strój, który znacznie różni się od prezentowanych przez nią od lat klasycznych kreacji.

Zobaczcie na zdjęciach niżej, jak kiedyś wyglądała Ewa Krawczyk. To właśnie w takim wydaniu skradła serce Krzysztofa.