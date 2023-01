Szokujące doniesienia z domu Krawczyków! Zaczęło się od skarpety, a finał może być tragiczny

"No, Boże, co mam powiedzieć?"

Macocha i pasierb wciąż nie potrafią się dogadać w kwestii spadku. Sprawa sądowa powoli zbliża się jednak ku końcowi. – Z mojej wiedzy wynika, że wszyscy świadkowie i strony zostały przesłuchane. Wyroku jednak wciąż nie ma – mówi „Super Expressowi” Marian Lichtman, który zeznawał w sądzie w listopadzie. Jak zdradził nam gwiazdor Trubadurów, syn Krawczyka walczy o połowę majątku. – Wypadałoby, aby dostał godną część spadku i prawo do tantiem, to, co mu tata obiecał, a Krzysztof zawsze podkreślał, że połowa jego majątku jest dla syna. Będąc w kręgu najbliższych przyjaciół, wielokrotnie podkreślał, że połowa jest dla żony, a połowa dla Krzysia. Wciąż czekamy, jak sąd to wszystko rozstrzygnie. Ewa nie ma ochoty w ogóle niczym się dzielić. Nawet skarpetki po ojcu nie dostał – dodał artysta.

Junior nie chce domu ojca

Ewa Krawczyk może jednak spać spokojnie, junior na pewno nie chce domu, w którym mieszkał jego tata.

– Zależy mu, żeby mógł godnie żyć i korzystać z tego, co mu się należy. Ma nadzieję, że gdy wygra sprawę, to za pieniądze ze spadku kupi sobie niewielkie mieszkanko, z którego będzie miał blisko do opieki medycznej – dodaje pan Marian.

Majątek po Krawczyku może być wart ok. 3 mln zł.

Obecnie do spadku po artyście należy ok. 150-metrowy dom w Grotnikach pod Łodzią, z ogromnym basenem, który może być wart ok. 1,5 mln. W domu znajdują się pamiątki po Krawczyku, m.in. złote płyty, statuetki muzyczne, gitara, osobiste przedmioty oraz pamiątkowe zdjęcia, które mogą być warte krocie. Ewa Krawczyk sprzedała również ziemię, którą nabyła, będąc żoną gwiazdora, i kupiła mieszkanie w Międzyzdrojach za pół miliona. Cały majątek może więc być wart ok. 3 mln zł. Krawczyk chwalił się również, że miał dużo oszczędności. – Ja coś odłożyłem na czarną godzinę dzięki mojej żonie Ewuni, która w odpowiednim momencie okiełznała we mnie utracjusza – zdradził przed laty w „Twoim Imperium”.