Azja Express - wystartował 6 sezon

Azja Express z nowym sezonem powraca do TVN po roku przerwy. Program ponownie prowadzi Daria Ładocha, a uczestnicy podróżują tym razem po Filipinach i Tajwanie.

Uczestnikami programu w najnowszej, 6 edycji Azja Express są Agnieszka i Piotr Głowaccy, Marta "Mandaryna" Wiśniewska z córką ze związku z Michałem Wiśniewskim, Fabienne, zawodnik mieszanych sztuk walki Jan Błachowicz z przyjacielem Józefem Gąsienicą-Gładczanem, muzyk i wokalista Wiktor Dyduła z siostrą Anną Chrzanowską, dziennikarka muzyczna Gabi Drzewiecka z przyjaciółką, znaną influenserką kulinarną Jagną Niedzielską, Jessica Mercedes Kirschner z bratem Justinem Kirschnerem, Jacek Jelonek z partnerem Oliwerem Kubiakiem oraz aktorka Aleksandra Adamska z siostrą Eweliną Porczyk.

Program wystartował w sobotę, 31 sierpnia o 19:30 i co tydzień można go śledzić na antenie TVN. Sprawdziliśmy, co działo się w pierwszym odcinku...

Azja Express: 1 odcinek - relacja. Co się działo?

Tuż przed ogłoszeniem pierwszego zadania cała ekipa uczestników i osób towarzyszących siedziała w hotelu, w nerwowej atmosferze oczekując na ogłoszenie startu rywalizacji. Producenci pokazali nam między innymi jak Jacek Jelonek trzęsie się z nerwów, a Gabi Drzewiecka biega w panice nie mogąc skorzystać z toalety...

Miłym akcentem była Jessica Mercedes, którą bardzo podekscytowało spotkanie z... Mandaryną. "To jest taka polska Paris Hilton" - powiedziała influenserka modowa. Ma rację?

Etienne Wiśniewska, córka Mandaryny i Michała Wiśniewskiego, powiedziała że bardzo martwi się o mamę, bo ma cukrzycę, z kolei sama Marta Wiśniewska wyznała, że wzięła ze sobą "całe wiadro insuliny". Za to Gabi Drzewicka ujawniła, że ma lęk wysokości i ogólnie wszystko ją irytuje, nawet azjatyckie dzieci które nie rozumieją o co je pyta...

Azja Express: nieustająca kłótnia Piotra Głowackiego i jego żony

Uczestnicy udali się w pośpiechu na targ rybny, gdzie czekało ich pierwsze zadanie. Błyskawicznie doszło do pierwszej "dramy" - aktor Piotr Głowacki zgubił żonę, czy może raczej ona jego... W każdym razie Aga zrobiła mu awanturę wykrzykując "NO NIE MOŻESZ MNIE ZGUBIĆ" ku konsternacji miejscowych. Sytuacja powtórzyła się kilka razy, więc chyba to będzie powracający motyw dla tej pary. Właściwie przez cały odcinek non-stop się kłócili.

Nie krzycz na mnie, znam ten ton! - krzyczała do Głowackiego jego żona

Azja Express - pierwsze zadanie i złota karta

Pary po wizycie na rybnym targu, dotykaniu ryb (co dla niektórych było bardzo problematyczne) oraz kilku minutach kompletnego chaosu na ekranie dotarli do Darii i stanęli przed zadaniem na czas - łowieniem z wody kokosów.

Najwięcej wyłowiły trzy pary - Mandaryna z córką, Piotr Głowacki żoną i Wiktor Dyduła z siostrą. Następnie musieli rzucać kokosami do dziury. Ostatecznie rywalizację wygrał muzyk, tym samym zdobywając złotą kartę. Zdobyli też amulet i 5 tysięcy złotych. Od razu mogli też ruszać dalej.

Pozostali uczestnicy zostali przy Darii i przebrali się w stroje do tańca, którego uczyli ich lokalsi. Tu przewagę zyskała Ola Adamska z siostrą, ponieważ okazało się że Ewelina jest choreografką. Najszybciej zakończyły zadanie i ruszyły dalej. Kolejnym parom szło różnie, nie wiedzieć czemu Jan Błachowicz i jego kolega Józef zaliczyli zadanie, choć kompletnie nie dali sobie rady...

Ostatecznie wszystkie drużyny ruszyły dalej, po pewnym czasie dostając informację, że muszą opuścić transport i szukać noclegu. Najlepiej poradziła sobie Mandaryna z córką Fabienne Wiśniewską. Ogólnie wydają się zgodnym i sprawnym duetem, być może dlatego że razem pracują na co dzień w szkole tańca. Mandaryna rzuciła wzruszona:

Czeka nas jedna z najpiękniejszych przygód w życiu

Żona Piotra Głowackiego zachwalała go miejscowym:

You know, actor? Fameus. Like Brad Pitt!

Natomiast zaraz po tej scenie znowu wrócili do kłótni... tym razem ukochana aktora wściekła się, bo położył się brudny i spocony na łóżku.

Chyba sobie żartujesz teraz?! I ja będę to teraz ścierała?!

Azja Expres: Jessica Mercedes cała we łzach

Jessica Mercedes z bratem, Justinem, dość długo poszukiwali miejsca do spania. Gdy ostatecznie ktoś zgodził się ich przenocować, Jessica się rozpłakała. Bardzo rozczuliło ją, że wzięła chipsa od dziecka, które ją poczęstowało. Po tym wpadła w szloch.

Wcześniej podzieliła się historią o swoim pochodzeniu. Wyjaśniła między innymi, że jej babcia wyjechała do pracy w Niemczech, gdzie pracowała też ich mama i poznała ojca, stąd ich imiona - Jessica i Justin, które wtedy były modne.

My rozumiemy co to jest być z klasy robotniczej, bo też z takich pochodzimy

Po tym zobaczyliśmy kompilację właściwie wszystkich uczestników wzruszonych i załzawionych po emocjonalnych przejściach.

Azja Express: Piotr Głowacki i żona ciągle w awanturze

Kolejny ranek zaczął się... Kolejną awanturą Piotra Głowackiego i jego żony. Tym razem poszło o potrzeby fizjologiczne aktora.

Nie! Nie! Co ty robisz?! Nie idź do toalety! Zawsze idzie do toalety w ostatniej sekundzie! Siedzimy godzinę tutaj, a on teraz idzie! Piotr! Nie chcę cię wołać! Już skończyłeś?! Czekamy na SMSa!

Awantura, w której oboje się przekrzykiwali, była oczywiście punktem kulminacyjnym tego odcinka - najwyraźniej producenci postanowili wybrać konflikty Głowackiego z żoną za motyw przewodni.

Azja Express: Kolejne zadanie i kolejne kłótnie

Jeśli chodzi o zadanie - pary musiały szukać transportu, zdobyć składniki na sok ananasowy i dostarczyć je do szkoły oznaczonej czerwoną flagą Azja Express. Później musieli grać z miejscowymi dziećmi w "jastrzębie i kurki", czyli zrywać dzieciom wstążki z pleców.

Oczywiście przy okazji łapania "stopa" żeby dojechać doszło do... tak, zgadliście: kolejnej kłótni między Piotrem Głowackim i jego żoną. Chyba ciężko się to będzie oglądać ich bliskim...

No jak ty do mnie mówisz?! Co ty myślisz, że ja ślepa jestem? I co teraz chciałeś mi udowodnić, że nie złapiemy tego? Nie! Ja łapię, mam tego nie robić?! NIE KRZYCZ NA MNIE WIĘCEJ. Czy ja zwariowałam? Nie jest mi aż tak gorąco! Naprawdę dużo mnie to kosztuje. Po pierwsze odchodzisz ode mnie, ja nie umiem tego powiedzieć! - perorowała Agnieszka

Azja Express: Finał 1 odcinka. Kto wygrał immunitet?

Immunitet, hotel ze SPA oraz kieszonkowe wygrały Aleksandra Adamska i jej siostra, Ewelina. To one sobie poradziły najlepiej w pierwszym odcinku programu.

Następnie uczestnikom odebrano buty... Co dalej? Przekonamy się w następnym odcinku.