Barbara Bursztynowicz wdzięczna po "Telekamerach". Zdradziła, co z kolejnymi propozycjami pracy

Barbara Bursztynowicz dla wielu widzów była znana przede wszystkim jako Elżbieta Chojnicka z serialu "Klan" i nic dziwnego, że jej odejście z obsady było dla części fanów sporym zaskoczeniem. Od tamtej pory aktorka zdecydowanie rozkwita - podbiła serca widzów programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" oraz serialu "Szpital Świętej Anny". Ta druga produkcja zagwarantowała jej teraz "Telekamerę"! Czy Bursztynowicz przyjmuje kolejne role w serialach? Jak udaje jej się tak świetnie wyglądać? Nagrodzona statuetką aktorka zdradziła nam co nie co o swojej pracy.

Barbara Bursztynowicz dziękuje po wygraniu "Telekamery". Aktorka Roku czuje się doceniona

Po zerwaniu z "Klanem" popularna wśród widzów aktorka nie ukrywała, że przez wiele lat zaangażowania w najdłużej emitowany serial TVP czuła się przeźroczysta. Takie same słowa wypowiedziała ostatnio, odbierając "Telekamerę" dla Aktorki Roku za rolę w "Szpitalu Świętej Anny". Widzowie zdecydowanie docenili przemianę Bursztynowicz, nagradzając ją prestiżową statuetką. W rozmowie z "Super Expressem" szczęśliwa artystka przyznała, że wygrana była dla niej zaskakująca, ale cieszy się z sukcesu tym bardziej, że stoi za nim widownia.

- To było wyjątkowe wydarzenie i niespodziewane, choć oczywiście o nominacji wiedzieliśmy wszyscy. Natomiast wygrana była dla mnie niesamowitą niespodzianką i takim przyjemnym, bardzo szczęśliwym zwieńczeniem mojego dotychczasowego dorobku, więc było to dla mnie ogromne szczęście, wielkie wyróżnienie – powiedziała nam Barbara Bursztynowicz. – To jest nagroda publiczności, czyli na pewno najważniejsza, bo to publiczność nas tutaj ocenia i wybiera, a my nie istniejemy bez publiczności – dodała aktorka.

Morze propozycji? Aktorka odpowiada tajemniczo

Zapytana o to, czy sukcesy zrodziły kolejne sukcesy, Barbara Bursztynowicz nie ujawniła zbyt wiele. Choć przyznaje, że pojawiły się zawodowe propozycje, to nie będzie ich zdradzać przed realizacją. Aktorka zaprasza za to na spektakl "Współlokatorki", w którym gra główną rolę u boku Katarzyny Figury. Właśnie odbywa próby do komedii, której premiera odbędzie się 30 grudnia w Małej Scenie Warszawa.

- Dopóki to nie zaistnieje naprawdę, a jest tylko w zamyśle i w planach, to trudno mi o tym mówić. Wiem na pewno, że próbuję teraz w znakomitej sztuce „Współlokatorki”, gdzie gram fantastyczną rolę. Moją partnerką na scenie jest Kasia Figura, co też mnie ogromnie cieszy i nobilituje. Poza tym gram w „Szpitalu Świętej Anny”. Są propozycje jeszcze serialowe, ale o tym mówić nie mogę – zdradziła świeżo upieczona Aktorka Roku.

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Na gali zadała szyku: czy pomaga jej ekspert? Bursztynowicz zdradza swój sekret

Wracając do sukcesu w "Telekamerach", laureatka nagrody odniosła się do swojego zjawiskowego wyglądu. Barbara Bursztynowicz pojawiła się na poniedziałkowej gali w eleganckiej kreacji z dekoltem, która wprawiła w osłupienie wszystkich zebranych. Jak zdradziła dla "SE", korzysta z pomocy znakomitej specjalistki.

- Jest taki butik, ale na razie tego nie zdradzę. W każdym razie jest pani Agata, która bardzo mi pomaga i dba o mój wizerunek. Bardzo jestem jej wdzięczna! – powiedziała nam aktorka, która za każdym razem wygląda ostatnio olśniewająco.

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