Mandaryna i Wiśniewski mają niespodziankę! Tego jeszcze nie robili razem

Mandaryna i Michał Wiśniewski znów zaskoczyli! Ich ponowne zejście się stało sensacją towarzyską 2026 roku, a teraz byli małżonkowie rozpoczynają kolejny wspólny projekt. Razem przyjęli propozycję Radia ZET i już w listopadzie pojawią się w nowej roli. Stacja nie kryje entuzjazmu i zapowiada audycję poświęconą związkom.

Wiśniewscy w nowych rolach

Wiadomość o tym, że Mandaryna i Michał Wiśniewski ponownie są razem, kilka miesięcy temu przyciągnęła uwagę mediów i fanów. Teraz para postanowiła spróbować swoich sił w kolejnym przedsięwzięciu. Jak poinformowało Radio ZET, byli małżonkowie poprowadzą wspólnie program "Ich Dwoje".

Audycja zadebiutuje 8 listopada 2026 r. i będzie emitowana w każdą niedzielę po godz. 12.00. Tematem rozmów będą związki, a więc sprawa, która w przypadku tej dwójki budzi szczególne zainteresowanie słuchaczy.

Niespodzianka! Nowi prowadzący w Radiu ZET! Od 8 listopada program "Ich Dwoje" w każdą niedzielę po godzinie 12:00. A o czym? Oczywiście o związkach

- ogłosiła stacja na swoim profilu na Instagramie

Co na to fani Mandaryny i Wiśniewskiego?

Wieści o radiowym debiucie rozeszły się "lotem błyskawicy". Pod postem natychmiast pojawiły się komentarze, a głos zabrały również osoby ze świata show-biznesu. Np. Kajra napisała krótko:

I fajnie!

Fani Wiśniewskiego i Mandaryny byli jednak bardziej bezpośredni w swoich opiniach. Czasem było nawet nieprzyjemnie.

Ssssuuppeerrr uwielbiam Z chęcią posłucham Michał Wiśniewski poprowadzi program o związkach🫠 Piekło zamarzło. Jaki jest powód ogrzewania tych kotletów sprzed 20lat ??? To jest totalnie sztuczne, wszystko na siłę i na pokaz Rozumiem, to taki prima aprilis w październiku?

Marta Wiśniewska do tej pory raczej unikała szczegółowych wypowiedzi na temat życia prywatnego, a dziennikarzy nieraz prosiła, by nie zadawali jej pytań o byłego męża. Jak widać, to się zmieniło i to bardzo.

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