Ta gwiazda odeszła na zawsze z "M jak miłość". Teraz zna ją cały świat

Dominika Kachlik przez długi czas była kojarzona głównie z "M jak miłość", gdzie zagrałą w Frankę Zduńską. Aktorka postanowiła jednak nie ograniczać się do polskiego rynku. Zdecydowała się na odważny krok i zaczęła intensywniej rozwijać karierę międzynarodową. Dziś może pochwalić się udziałem w kilku zagranicznych projektach.

Dominika Kachlik zrezygnowała z "M jak miłość"

Dla wielu fanów serialu Franka była jedną z ważniejszych bohaterek. Dominika Kachlik grała żonę Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek), góralkę z Bukowiny Tatrzańskiej a jej postać przez lata wzbudzała emocje wśród widzów. Aktorka pojawiła się w produkcji już w 2019 roku, początkowo w epizodycznej roli partnerki Maksa, "uciekającej panny młodej". Rok później dołączyła do stałej obsady jako Franka, z którą ożenił się, nareszcie szczęśliwy, Paweł. Niestety, ta historia miała tragiczne zakończenie dla postaci, ale dobre dla aktorki.

W 2026 roku Dominika Kachlik zakończyła pracę przy serialu, w którym spędziła ponad 5. lat. Nie była to jednak przypadkowa decyzja. Aktorka chciała rozwijać się zawodowo, poznawać nowe możliwości i sprawdzać się w rolach wykraczających poza polskie produkcje telewizyjne.

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Już wcześniej podejmowała działania, które miały jej pomóc w realizacji tych planów. W 2025 roku podpisała kontrakt z londyńską agencją aktorską. To kolejny krok w kierunku międzynarodowej kariery.

Zagrała w zagranicznych produkcjach

Jednym z ważniejszych momentów na zawodowej drodze aktorki był wygrany międzynarodowy casting do filmu "The Modelizer". Jak przyznała, początkowo trudno było jej uwierzyć, że otrzymała tę rolę. Udział w projekcie otworzył przed nią nowe możliwości.

Na tym jednak nie koniec. W filmografii Kachlik znalazły się również "Hong Kong Love Story" z 2023 roku, serial "The Saints" z 2025 roku, związany z ekipą reżysera Martina Scorsese, oraz "FBI: International" z 2025 roku.

Aktorka ma za sobą także zdjęcia do anglojęzycznych produkcji realizowanych między innymi w Londynie, Pradze i Rzymie. Praca w różnych krajach daje jej szansę na zdobywanie kolejnych doświadczeń i rozwijanie warsztatu.

"Cały czas mam w głowie, że to jest jakiś początek"

W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Kachlik podkreślała, że nie traktuje dotychczasowych osiągnięć jako mety. Wręcz przeciwnie, uważa, że jej droga dopiero się zaczyna.

Cały czas mam w głowie, że to jest jakiś początek. Rozwijam się, jestem na początku mojej drogi i w ten sposób o tym myślę.

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