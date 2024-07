To on zgarną Kryształową Kulę z Sokołowską

Jakiś czas temu Barbara Kurdej-Szatan w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, że wraz z rodziną zamierza wybrać się w podróż samochodem na Sardynię. Taki czas z pewnością wszyscy zapamiętają na długo.

"Razem jedziemy samochodem, nie camperem, bo w zeszłym roku był wyjazd camperem i było super przygodowo, a w tym roku jedziemy po prostu przed siebie, ale kierunek Sardynia. W sumie nie wiem, gdzie się po drodze zatrzymamy. Zobaczymy, ale na pewno będzie znowu bardzo przygodowo" - powiedziała "Super Expressowi" Barbara Kurdej-Szatan.

Basia wyznała nam również, że wakacje córki również zostały dokładnie zaplanowane. Dziewczynka najpierw była na obozach, a później wraz z rodzicami i braciszkiem wybrała się na wieś.

"Starsza córa na obozach różnych, najpierw artystyczny, drugi akrobatyczny. Byliśmy trochę z rodziną na wsi i spędziliśmy wspólnie czas. Też z moją siostrą, która tam często przyjeżdża. Zresztą ja uwielbiam tam być, bo spędziłam tam każde wakacje, jak byłam sama dzieckiem" - powiedziała nam Barbara Kurdej-Szatan.

Barbara Kurdej-Szatan chwali się wakacjami

Barbara Kurdej-Szatan oraz jej ukochany mąż przekazali radosną nowinę. Na jaw wyszło, że są już na Sardynii. Wszystko wychodzi więc na to, że udało im się zrealizować plany.

"Dzień dobry Kochani! Po zjechaniu z promu, Sardynia przywitała nas pięknym wschodem słońca, pysznym śniadaniem w kafejce otwartej już od wczesnego rana... :) miła Pani podała nam dwie cappuccino, Rafał dostał filiżankę z Rayem Charles’em, yeah! A ja... z Lennonem :D.... Imagine all the people living life in peace...:) i tego Wam życzymy Kochani" - napisała w sieci aktorka.

Na InstaStories aktorka dodała także fotkę z widokami oraz poinformowała obserwatorów, że jej mąż jest bardzo dzielnym kierowcą.

