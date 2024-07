Tak Basia Kurdej-Szatan spędzi wakacje. Wszystko potwierdziła

Barbara Kurdej-Szatan od lat jest jedną z najbardziej znanych polskich gwiazd. Chociaż 38-latka jakiś czas miała przerwę w prowadzeniu programów rozrywkowych, to ostatnio uległo to zmianie. Basia wróciła do telewizji, gdzie nagrywa show "Cudowne lata". To właśnie na planie tego formatu udało nam się z nią porozmawiać. Kurdej-Szatan wyjawiła nam, jak spędzi wakacje.