To nie były plotki. Basia Kurdej-Szatan wraca do TVP. Poprowadzi nowy program z udziałem gwiazd

Barbara Kurdej-Szatan zniknęła z TVP ponad dwa lata temu. Aktorka została zwolniona po tym, jak bardzo ostro wypowiedziała się o Straży Granicznej. Straciła wtedy angaż w "M jak miłość", gdzie wcielała się w rolę Joasi. Jednak jej współpraca z Telewizją Polską przed zwolnieniem była znacznie rozleglejsza. Aktorka prowadziła także wiele programów i dużych imprez organizowanych przez publicznego nadawcę. Po zwolnieniu skupiła się na pracy w teatrze, jak sama wspominała w rozmowie z Super Expressem, w pewnym momencie występowała w aż 9 różnych spektaklach. Pokazywała się także na ekranach komercyjnych telewizji, widzowie mogli podziwiać jej talent w "Mask Singers", emitowanym na antenie TVN oraz oczywiście w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" na Polsacie.

Barbara Kurdej-Szatan poprowadzi nowy program rozrywkowy w TVP

Zmiany w TVP, jakie zaszły na przełomie roku, zaowocowały powrotami wielu dawnych gwiazd. Stąd od miesięcy plotkowano również o tym, że prędzej czy później Telewizja Polska upomni się również o Basię. Jak aktorka sama przyznała, pierwszą propozycję - rolę gospodyni porannego pasma "Pytanie na śniadanie" odrzuciła. Pojawiła się jednak w programie jako gość. Potem z powodzeniem poprowadziła koncert z okazji Dnia Matki. Okazuje się, że to był wstęp do kolejnych propozycji. Jak dowiedział się Pudelek Barbara Kurdej-Szatan poprowadzi nowy program rozrywkowy w TVP. Jego formuła ma być zbliżona do uwielbianego swego czasu przez widzów "Kocham Cię Polsko".

Co z wątkiem Joasi w "M jak miłość"?

Informator portalu zdradził również, czy jest szansa na powrót Joasi do "M jak miłość". Okazuje się, że wątki serialu zaplanowane są do końca roku, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by postać ta powróciła do scenariusza po nowym roku. "Widzowie lubili jej postać, więc wszystko jest możliwe, ale na pewno nie w tym roku".

