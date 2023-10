Barbara Kurdej-Szatan tak szczera nigdy nie była! Otworzyła się na temat kryzysu w małżeństwie

Popularność Barbarze Kurdej-Szatan przyniosło wiele telewizyjnych produkcji. Między innymi "M jak Miłość", jeden z najbardziej ulubionych seriali Polaków. Prywatnie jest w związku małżeńskim z Rafałem Szatanem. Poznali się w Gliwicach podczas prób do jednego ze spektakli. Uczucie było tak silne, że szybko padła decyzja o ślubie, a nawet o dziecku. Mimo różnicy wieku Rafał Szatan wykazał się sporą dojrzałością.

Barbara Kurdej-Szatan otworzyła się na temat kryzysu w związku! Tak szczera nie była nigdy

Zakochani szybko wzięli ślub i na świecie pojawiła się ich córka Hania. Basia Kurdej-Szatan stawała się wówczas coraz bardziej popularną aktorką. Wtedy zaczął się kryzys w jej rodzinnej sielance.

- Pierwszy taki kryzys chyba, który przechodziliśmy, był właśnie jak Hania miała około 2 latka. Wtedy musieliśmy się dotrzeć i wtedy wydawało nam się […], że może do siebie nie pasujemy jednak. […] on czekał w domu i był, załóżmy sfrustrowany, że ja tyle pracuje i on chciałby więcej… A ja z kolei wracałam zmęczona do domu, chcąc się przytulić, chcąc nacieszyć się rodziną, a był wkurzony mąż. I tak naprawdę on nie rozumiał mnie, a ja nie rozumiałam jego - mówiła na kanale "Ładne babe".

