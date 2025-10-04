Baron ZOSTAŁ OLANY przez idola! Cała Polska zobaczy jego wpadkę [WIDEO]

Baron z Afromental, który dziś sam jest idolem tysięcy fanów, wyznał na planie „The Voice of Poland” historię, która… mocno go zabolała. Okazało się, że kiedyś sam zebrał się na odwagę, by podejść do swojego muzycznego idola – i został potraktowany jak powietrze! Choć wydarzyło się to lata temu, wciąż ma w sercu zadrę.

Na co dzień to on rozdaje muzyczne karty, siedząc w czerwonym fotelu i wybierając najlepszych wokalistów w „The Voice of Poland”. Ale i Baron – gitarzysta Afromental i jeden z najbardziej rozpoznawalnych muzyków w Polsce – kiedyś przeżył moment, którego nigdy nie zapomni. Chodzi o sytuację sprzed lat, gdy spotkał swojego wielkiego idola. Zamiast wymarzonej chwili, dostał… kubeł zimnej wody.

Zignorował go idol z dzieciństwa

Podczas nagrań do ostatnich Przesłuchań w Ciemno trenerzy rozmawiali o tym, jak to jest spotkać kogoś, kogo się podziwia. Wtedy Baron rzucił anegdotę ze swojego życia.

Podszedłem z tyłu Torwaru, kiedy Korn grał koncert. Zobaczyłem Fieldy’ego, basistę mojego ukochanego zespołu. Trzęsłem się, podbiłem po zdjęcie i mówię: "Jestem twoim największym idolem, mogę fotkę?" A on… mnie olał i poszedł do busa

– wyznał ze śmiechem.

Trenerzy w szoku

Historia wzbudziła poruszenie wśród pozostałych trenerów. Margaret uznała, że cała sytuacja pokazuje, jak bardzo gwiazdy – nawet te największe – potrafią czuć się jak zwyczajni fani. Najmocniej jednak zareagował Kuba Badach. „Co za głupek, że cię olał. Niegrzeczny był” – skwitował bez ogródek.

Baron przyznał, że wtedy było mu przykro, ale dziś wspomina to z dystansem i nawet rozbawieniem. – To było uczucie, którego rzadko my sami doświadczamy, a często widzimy u naszych fanów. Człowiek trzęsie się z emocji. I nagle… bum. Nie wyszło – dodał.

Emocje przed wielkim finałem Przesłuchań

Opowieść Barona to tylko jeden z wielu smaczków, które widzowie zobaczą w najnowszym odcinku "The Voice of Poland" Już dziś o godz. 20:30 w TVP2 i w serwisie TVP VOD wyemitowane zostaną ostatnie Przesłuchania w Ciemno. To właśnie wtedy trenerzy domkną swoje drużyny, a uczestnicy przygotują się do kolejnego etapu – Bitew.

Czy w studiu znów poleją się łzy, a publiczność będzie świadkiem niezapomnianych chwil? Emocji z pewnością nie zabraknie, a historia Barona przypomni, że nawet gwiazdy miewają swoje wpadki i gorzkie lekcje pokory.

