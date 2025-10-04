Baron ZOSTAŁ OLANY przez idola! Cała Polska zobaczy jego wpadkę [WIDEO]

Na co dzień to on rozdaje muzyczne karty, siedząc w czerwonym fotelu i wybierając najlepszych wokalistów w „The Voice of Poland”. Ale i Baron – gitarzysta Afromental i jeden z najbardziej rozpoznawalnych muzyków w Polsce – kiedyś przeżył moment, którego nigdy nie zapomni. Chodzi o sytuację sprzed lat, gdy spotkał swojego wielkiego idola. Zamiast wymarzonej chwili, dostał… kubeł zimnej wody.

Zignorował go idol z dzieciństwa

Podczas nagrań do ostatnich Przesłuchań w Ciemno trenerzy rozmawiali o tym, jak to jest spotkać kogoś, kogo się podziwia. Wtedy Baron rzucił anegdotę ze swojego życia.

Podszedłem z tyłu Torwaru, kiedy Korn grał koncert. Zobaczyłem Fieldy’ego, basistę mojego ukochanego zespołu. Trzęsłem się, podbiłem po zdjęcie i mówię: "Jestem twoim największym idolem, mogę fotkę?" A on… mnie olał i poszedł do busa

– wyznał ze śmiechem.

Trenerzy w szoku

Historia wzbudziła poruszenie wśród pozostałych trenerów. Margaret uznała, że cała sytuacja pokazuje, jak bardzo gwiazdy – nawet te największe – potrafią czuć się jak zwyczajni fani. Najmocniej jednak zareagował Kuba Badach. „Co za głupek, że cię olał. Niegrzeczny był” – skwitował bez ogródek.

Baron przyznał, że wtedy było mu przykro, ale dziś wspomina to z dystansem i nawet rozbawieniem. – To było uczucie, którego rzadko my sami doświadczamy, a często widzimy u naszych fanów. Człowiek trzęsie się z emocji. I nagle… bum. Nie wyszło – dodał.

Emocje przed wielkim finałem Przesłuchań

Opowieść Barona to tylko jeden z wielu smaczków, które widzowie zobaczą w najnowszym odcinku "The Voice of Poland" Już dziś o godz. 20:30 w TVP2 i w serwisie TVP VOD wyemitowane zostaną ostatnie Przesłuchania w Ciemno. To właśnie wtedy trenerzy domkną swoje drużyny, a uczestnicy przygotują się do kolejnego etapu – Bitew.

Czy w studiu znów poleją się łzy, a publiczność będzie świadkiem niezapomnianych chwil? Emocji z pewnością nie zabraknie, a historia Barona przypomni, że nawet gwiazdy miewają swoje wpadki i gorzkie lekcje pokory.