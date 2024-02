Bartosz Jagielski przeszedł niesamowitą metamorfozę. Muzyk disco polo schudł 40 kilo i jest nie do poznania. Zdradził nam, jak nowa waga wpływa na seks!

Nie każda kobieta, która w sieci zawiesi oko na przystojnym Bartoszu Jagielskim ma świadomość, że muzyk disco polo od sześciu lat 6 lat jest już zaobrączkowany. Piosenkarz ze swoją żoną zna się od trzynastu lat. Łączy ich miłość, namiętność i wspólna praca. - Seks zbliża i spaja partnerów, pogłębia więź między dwojgiem ludzi i cementuje związek – mówi „Super Expressowi” zadowolony ze swojego życia intymnego Bartek. Gwiazdor cieszy się ogromnym powodzeniem wśród fanek, które często bez ogródek składają mu niemoralne propozycje. Bartkowi jest miło, że w oczach młodych dziewczyn wciąż jest atrakcyjny, ale przygody po koncertach go nie interesują. Zapewnia, że jest wierny swojej ukochanej żonie Agnieszce.

Nie ma najmniejszych szans na skok w bok!

Małżonka zawsze towarzyszy mu na koncertach, ponieważ jest jego technikiem koncertowym, a także współprowadzi social media artysty. - Dostaję mnóstwo propozycji od dziewczyn tuż po występach, ale i piszą do mnie prywatne wiadomości na portalach społecznościowych i wysyłają swoje dość śmiałe zdjęcia. Niektóre szukają jednorazowych przygód, inne partnera życiowego. Nie wszystkie jednak wiedzą, że mam żonę, której jestem wierny. Najzabawniejsze, że moja żona ma dostęp do wszystkich moich social mediów i bywa, że obsługuje je częściej niż ja, więc te wszystkie akty nierzadko trafiają najpierw do niej. Nawet jakbym chciała mieć jakiś romans to trudno byłoby go ukryć – uśmiecha się Bartosz, jednak nie w głowie mu żadne romanse. - Uwielbiamy ze sobą spędzać każdą chwilę. Mam wrażenie, że jesteśmy tak dopasowani, jak przysłowiowe dwie połówki jabłka. Nigdy się ze sobą nie nudzimy. Mamy wiele wspólnych pasji. Uwielbiamy tańczyć. Tak samo szalejemy na parkiecie jak i w łóżku. Taniec bywa czasem fajnym elementem gry wstępnej – dodaje muzyk, który niedawno przeszedł sporą metamorfozę.

Wielka metamorfoza Bartosza Jagielskiego!

Jeszcze niedawno ważył prawie 112 kilogramów. Teraz jego waga wskazuje blisko 71 kilogramów. Może cieszyć się nie tylko bardziej atrakcyjną sylwetką, ale i kondycją fizyczną. – W pięć miesięcy zrzuciłem ponad 40 kilogramów. Teraz chciałbym popracować nas masą mięśniową. Czuję się znacznie atrakcyjniejszy dla żony. Nie ma co ukrywać, że jak się waży mniej to jest się bardziej sprawnym także w łóżku i można więcej pozycji z „Kamasutry” praktykować. Znacznie poprawiła się moja kondycja – opowiada Jagielski. Swój nowy image niebawem zaprezentuje w kolejnych kipach. - Planuję wypuścić kilka teledysków, w którym zaprezentuje mój nowy image, żeby ludzie przyzwyczaili się do mojego nowego wyglądu. Oprócz utraty zbędnych kilogramów zoperowałem sobie także uszy oraz przeszedłem metamorfozę uśmiechu – zdradza Bartosz.