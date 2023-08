Basia Kurdej-Szatan odzyskała wzrok! Gwiazda przeszła kosztowną operację. Wiemy, jak się czuje

Basia Kurdej-Szatan przeszła operację korekty wzroku

Przez ostatnie dni na Instagramie Barbary Kurdej-Szatan pojawiało się dużo treści o charakterze medycznym. Wszystko to związane było z zabiegiem laserowej korekty wzroku, do którego się przygotowywała. Kiedy już wszystko było za nią, zamieściła obszerny wpis, w którym opisała przebieg zabiegu oraz powody, dla których zdecydowała się na ten krok.

"Okulary zaczęłam nosić w liceum, a od studiów, czyli prawie przez 20 lat, nosiłam soczewki... często było to kłopotliwe, np. przeszkadzało w mojej pracy. Rano budziłam się z zamazanym obrazem, co mnie niesamowicie denerwowało, dlatego nosiłam te soczewki od momentu wstania aż do pójścia spać, czasem zapominając zdjąć... tyle lat... aż do teraz" - zaczęła.

"Cały zabieg trwał 10 minut, dostałam kropelki znieczulające, nic mnie nie bolało" - dodała.

Jak gwiazda czuje się po operacji?

"Mój komfort życia zmienił się o 180 stopni. Jestem kilka dni po zabiegu laserowej korekcji wzroku (...). Czuję się bardzo dobrze, widzę świetnie" - dodała.

Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za taki zabieg. Klinika, z której skorzystała aktorka, oferuje usługę korekty wzroku w cenie 12 tys. złotych!

Basia Kurdej-Szatan szczerze o zdradzie. Czy można ją wybaczyć? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.