Basia Kurdej-Szatan serwuje nietypowe pierogi. W środku jest niespodzianka. W jej domu to już tradycja. Mamy przepis

Pierogi z niespodzianką od Basi Kurdej-Szatan

- Uwielbiam pierogi z kapustą i grzybami, podsmażane, polane olejem lnianym, jak to robiła moja babcia Lodzia. Do jednego pieroga zawsze wkładamy orzeszek. Ten, kto go znajdzie, będzie miał szczęście - mówi nam Basia Kurdej-Szatan.

Składniki:

Ciasto:

2 szklanki mąki

1 żółtko

ok. 1/2 szklanki wody

szczypta soli

Nadzienie:

1 kg kiszonej kapusty

1 garść suszonych grzybów

1 duża cebula

olej lniany

pieprz i sól

Przygotowanie:

Grzyby wypłukać, namoczyć w ciepłej wodzie, odstawić – najlepiej na noc.

Następnego dnia opłukać kapustę kiszoną i ugotować razem z grzybami w wodzie, w której moczyły się grzyby.

Ugotowane grzyby z kapustą bardzo drobno pokroić. Cebulę obrać, pokroić w kostkę i przesmażyć na oleju lnianym. Dodać do kapusty z grzybami, doprawić do smaku pieprzem i solą. Wszystko razem przesmażyć.

Mąkę przesiać przez sito, dodać sól, żółtko, wodę i wyrobić ciasto (ma być miękkie i elastyczne).

Następnie rozwałkować ciasto na cienkie płaty, wykrawać kółka średnicy około 6-7 cm.

Na każde kółko nakładać farsz i zlepiać brzegi pierogów. Gotować we wrzącej, osolonej wodzie do wypłynięcia.

Podawać polane olejem lnianym z przyrumienioną cebulką.