Basia Kurdej-Szatan odpicowała taras za grube tysiące! Szczęka opada. Tak mieszka gwiazda [ZDJĘCIA]

Basia Kurdej-Szatan i jej mąż Rafał Szatan dokonali nietypowego wyboru. Podczas gdy większość gwiazd ucieka z miasta, by znaleźć spokój na przedmieściach lub nawet na wsi, oni przeprowadzili się ze swojego domu pod Warszawą do centrum miasta.

– Przeprowadzka to był pomysł Rafała, ale postawiłam jeden warunek: nowe mieszkanie nie może być mniejsze niż nasz dom i obowiązkowo musi mieć piękny widok. Mąż spełnił moje marzenia – cieszyła się Basia, gdy poinformowała o nowym mieszkaniu.

Tak mieszka Basia Kurdej-Szatan

Mieszkanie aktorskiej pary kosztowało aż 2,5 mln złotych. Jego metraż powiększa ogromny taras, na którym Basia wraz córką sprawiły sobie własny zielnik. Do tej pory taras pozostawał nieumeblowany. Wszystko zmieniło się w ostatnim tygodniu. Na tarasie gwiazdy zagościły bowiem nowoczesne meble - ręcznie wykonane z ratanu, czyli bardzo ekologicznego materiału. Meble robią wrażenie nowoczesnymi kształtami. Wrażenie robi też ich cena! Sprawdziliśmy. Koszt dwóch leżaków i małego stolika to aż 7 300 zł. Basia Kurdej-Szatan sprawiła też sobie sofię i fotele oraz drugi, podłużny stolik. To już koszt kolejnych blisko 9 tys. zł.

Zobaczcie w naszej galerii, jak teraz wygląda taras Basi Kurdej-Szatan. Warto było wydać tyle tysięcy?

