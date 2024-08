Ogłosili, że Michał Szpak wraca do "The Voice of Poland", a potem wydarzyło się coś okropnego. Wstyd

62-letni Sławomir Świerzyński nie ukrywa tego, że jest bardzo wierzący. - Nie wyobrażam sobie dnia bez modlitwy (...). Codziennie odmawiam Koronkę do Bożego miłosierdzia, dziesiątkę różańca. Staram się też odmawiać różaniec do Boga Ojca - mówił w rozmowie z serwisem Aleteia. Nie wstydzi się swojego podejścia do religii. - A czego mam się wstydzić? Miłości, jaką Pan Bóg mnie obdarza? Tego, że Jezus Chrystus oddał za mnie życie? Nie należy wstydzić się oddawania Bogu czci, klękania przed Nim. Jest takie powiedzenie: "Kto klęka przed Bogiem, ten nie musi klękać przed innymi" - dodał.

Świerzyński na każdym koncercie stara się zaśpiewać coś religijnego, nic więc dziwnego, że takie utwory pojawiły się na spotkaniu Tadeusza Rydzyka z wiernymi, na które zaproszono zespół Bayer Full.

Tadeusz Rydzyk spotkał się z wiernymi. Bayer Full śpiewał dla Matki Bożej

W weekend w Toruniu odbyło się spotkanie o nazwie "Dziękczynienie w Rodzinie". Na spotkanie z Tadeuszem Rydzykiem przybyli wierni i wielbiciele Radia Maryja oraz Telewizji Trwam. Relację z imprezy można było zresztą obejrzeć na jej antenie. Wszystko zaczęło się od mszy w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, jednak modły były tylko jednym z elementów. Na spotkaniu nie brakowało też części rozrywkowej, którą zapewnił Bayer Full ze Świerzyńskim na czele. To nie był jego pierwszy raz na tym wydarzeniu.

- Szanowni państwo, serdecznie witamy, po raz trzeci już jesteśmy na tej scenie, w tym amfiteatrze. Jest nam zawsze niezmiernie miło. Jesteście moją publicznością, bo pesele macie podobne do mnie. Troszeczkę gorzej u was z Facebookiem, ale tak normalnie, face to face, to się rozumiemy natychmiast. Pierwsza piosenka dla Matki Bożej (...). Za to, że możemy się spotkać z państwem, za to, że w Polsce mamy pokój - zaczął Świerzyński.

Świerzyński jest mocno związany z Rydzykiem. Co z wynagrodzeniem?

Lider zespołu Bayer Full jest mocno wierzący. Świerzyński nie od dziś gra muzykę religijną. Jak mówił w jednym z wywiadów, od Rydzyka nie bierze wynagrodzenia, za to chętnie śpiewa pieśni religijne na jego imprezach.

- (...) my mamy bardzo bogaty repertuar piosenki religijnej. W 1997 r. wydaliśmy nawet płytę zatytułowaną "Któż jak Bóg". Staramy się, żeby na naszych koncertach była piosenka religijna, zatem koncert w Toruniu na takim wydarzeniu będzie dla nas normalną rzeczą - opowiadał w rozmowie z Onetem.

Koncert Bayer Full u Rydzyka. Wyłączono komentarze

Nagranie z występu Świerzyńskiego i Bayer Full u Tadeusza Rydzyka można obejrzeć w sieci, a konkretnie na YouTubie. Póki co ma 82 tys. wyświetleń. Niestety, nie da się go skomentować - komentarze zostały wyłączone.

