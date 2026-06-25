Beata Chmielowska ponownie na ekranach. Znamy nowy projekt byłej gospodyni "Teleexpressu"

Beata Chmielowska, która w przeszłości posługiwała się podwójnym nazwiskiem Chmielowska-Olech, swoją telewizyjną drogę rozpoczęła w 1998 roku w szeregach Telewizji Polskiej. Przez ponad ćwierć wieku pojawiała się na antenie stacji, zdobywając uznanie i ogromną sympatię przede wszystkim jako współprowadząca popularny "Teleexpress". Już w niedalekiej przyszłości 50-letnia prezenterka powróci do pracy przed kamerami w nowym otoczeniu.

Beata Chmielowska była twarzą "Teleexpressu". Rozstała się z TVP po 25 latach

Prezenterka stawiała swoje pierwsze kroki nie tylko w kultowym "Teleexpressie", ale równocześnie współtworzyła jego młodzieżową wersję, zwaną "Teleexpressem Junior". W roli gospodyni tych formatów sprawdzała się od 1998 roku. Z biegiem czasu Beata Chmielowska była angażowana również w inne produkcje realizowane przez TVP, w tym chociażby w magazyny śniadaniowe i informacyjne, takie jak "Kawa czy herbata?" oraz "Poranek Info". Jej profesjonalizm został doceniony dwukrotną nominacją do prestiżowej nagrody Telekamery, choć to właśnie "Teleexpress" stał się jej najbardziej rozpoznawalnym formatem.

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Ostatni raz w roli prowadzącej "Teleexpress" dziennikarka pojawiła się w grudniu 2023 roku, by następnie zniknąć z wizji na fali szeroko komentowanych roszad personalnych w TVP. Oznaczało to zakończenie jej 25-letniej pracy w studiu programu. Przez pewien okres formalnie pozostawała jeszcze w strukturach telewizji, lecz ostateczne rozstanie z nadawcą nastąpiło w 2024 roku. W kolejnych miesiącach zdecydowała się na współpracę z internetową stacją Silver TV.

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Beata Chmielowska z własnym talk show. Wiadomo, w jakiej stacji wystąpi

Teraz Beata Chmielowska szykuje wielki powrót na ekrany telewizorów. Już od 29 czerwca widzowie będą mogli oglądać prowadzony przez nią talk show "Kobiecie sprawy", który będzie emitowany na kanale Active Family. Lifestylowy format ma być pokazywany dwukrotnie w ciągu dnia - o 18:30 oraz 20:30. W nowym programie prezenterka spotka się ze specjalistami, z którymi podejmie tematy bliskie życiu codziennemu, w tym kwestie zdrowotne, pasje, budowanie relacji oraz finanse, co stanowi obszary istotne dla wielu pań. Sama Beata Chmielowska entuzjastycznie wypowiada się o podjęciu tego wyzwania, które umożliwi jej ponowne spotkanie z wiernymi widzami.

"Wspólnie z moimi gośćmi poszukam odpowiedzi na istotne pytania, ale też motywacji do działania w ogóle. Dom, zdrowie, kobiecość, relacje, kariera, rodzina, pasje - "Kobiece sprawy" to przestrzeń, w której rozmawiamy naturalnie i swobodnie, a reakcje i emocje są spontaniczne i niewyreżyserowane, co uważam za najbardziej pociągające" - przekazała.

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