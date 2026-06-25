Taki dom ma jedna z sióstr Krawczyńskich. Pokazała wszystko, łącznie z ogrodem!

Kim jest Milena Krawczyńska?

Milena Krawczyńska-Wierzbicka (rocznik '89) to polska influencerka, tancerka i przedsiębiorczyni, która zyskała popularność jako starsza połowa popularnego duetu "Siostry ADiHD", tworzonego z siostrą Iloną. Ukończyła studia choreograficzne i pedagogiczne, a swoje umiejętności doskonaliła na Broadwayu. Wspólnie z siostrą rozwinęła markę sportową "Fit and Jump", promującą fitness na trampolinach.

W internecie oraz programach telewizyjnych (m.in. w 4fun.tv i Polsacie) przyciąga rzesze fanów swoją niespożytą energią i autentycznością. Prywatnie Milena realizuje pasję do motocykli, a czas dzieli między prowadzenie biznesów, tworzenie treści lifestyle'owych a wychowanie dwójki dzieci.

Ilona Krawczyńska zaatakowana przez uczestniczkę "Farmy"

Tak wygląda dom Mileny Krawczyńskiej. Pokazała całość

Milena już jakiś czas temu pokazywała swój dom w woj. łódzkim. Jak jednak zaznaczała - nie był on do końca wykończony. Wnętrza były prawie wypicowane, ale pozostawał jeszcze do zagospodarowania ogródek. Mieszka tam prawie od roku, jednak jak mówi, jest jeszcze sporo pracy do wykonania.

Pomieszczenia planuje w najdrobniejszych szczegółach. Widać dobrane bukiety kwiatów, pasujące kolorystycznie meble. Piękny stół, i taras. Na dole jest przestrzeń wspólna, na górze pokoje synków. Sam taras ma nie tylko piękny stół, ale również specjalną sofę - idealną na poranną kawę. Całość jest jakby zamknięta szklanym odgrodzeniem, dzięki czemu będzie mogła z niego korzystać również w chłodniejsze dni.

Niedawno udało się jej wykończyć ogród. Na razie leży na nim głównie sam trawnik, ale Milena nie wyklucza kolejnych udoskonaleń. Jak mówi - wszystko musi być ładne i idealne, bo w końcu chodzi o jej komfort życia.

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wygląda dom Mileny Krawczyńskiej