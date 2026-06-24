Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 w Radomiu. Kto wystąpi 27 czerwca? Lista gwiazd

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-24 20:55

W najbliższą sobotę, 27 czerwca 2026 roku, kolejna odsłona wakacyjnej trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską. Tym razem wielka scena stanie w Radomiu. Organizatorzy zapowiedzieli udział plejad znakomitych artystów, którzy swoimi przebojami umilą ten czerwcowy wieczór. Prezentujemy listę wykonawców, którzy wystąpią przed publicznością.

Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026. Lista gwiazd w Radomiu

Lato z Radiem i Telewizją Polską przyciąga ogromne zainteresowanie publiczności, a jej kolejnym przystankiem będzie Radom. Impreza zaplanowana jest na sobotę, 27 czerwca 2026 roku, nad zalewem Borki na obiektach MOSiR. Na uczestników czeka wspaniała rozrywka z udziałem uznanych artystów. To wydarzenie zyskuje dodatkowy wymiar, ponieważ będzie towarzyszyć oficjalnym obchodom 50-lecia wydarzeń z Radomskiego Czerwca 1976 roku. Kogo zobaczymy na scenie? Potwierdzono występ szeregu popularnych wykonawców muzycznych, gwarantujących doskonałą zabawę. Oto zestawienie zaproszonych gwiazd:

  • Natalia Kukulska,
  • Viki Gabor,
  • Varius Manx & Kasia Stankiewicz,
  • Halina Mlynkova,
  • Kasia Moś,
  • Liber i Doniu,
  • Ania Karwan,
  • Stasiek Kukulski,
  • Kuba i Kuba,
  • KSU,
  • Jary Oddział Zamknięty,
  • Jan Majewski,
  • Izabela Płóciennik.

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Gdzie i o której oglądać Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 z Radomia?

Dla fanów, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście w muzycznym widowisku Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026, przygotowano relację na żywo. Telewizja Polska zadba o transmisję ze wszystkich wydarzeń na antenie TVP2. Start koncertu w Radomiu zaplanowano na godzinę 20:00.

Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026. Gdzie zagrają w kolejne weekendy?

Fani muzycznych emocji mogą spodziewać się kolejnych koncertów organizowanych przez media publiczne i współpracujące miasta pod szyldem Lata z Radiem i Telewizją Polską. Czeka na nich jeszcze kilkanaście plenerowych wydarzeń w różnych częściach kraju. Poniżej lista zaplanowanych miejscowości, w których odbędą się tegoroczne występy:

  • 04.07.2026 – Zakopane
  • 11.07.2026 – Ełk
  • 18.07.2026 – Chełm
  • 25.07.2026 – Grudziądz
  • 01.08.2026 – Poddębice
  • 08.08.2026 – Lublin
  • 15.08.2026 – Mrozy
  • 22.08.2026 – Tarnów
  • 29.08.2026 – Gołdap
  • 05.09.2026 – Białe Błota
Viki Gabor o Eurowizji: Nie głosowałam na Izrael
Piosenkarka Viki Gabor w bordowym, wiązanym płaszczu i białej koszuli z krawatem śpiewająca do złotego mikrofonu na scenie z niebieskim oświetleniem. O występie artystki podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu przeczytasz więcej na naszym portalu.
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