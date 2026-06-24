Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 w Radomiu. Kto wystąpi 27 czerwca? Lista gwiazd

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Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026. Lista gwiazd w Radomiu
Lato z Radiem i Telewizją Polską przyciąga ogromne zainteresowanie publiczności, a jej kolejnym przystankiem będzie Radom. Impreza zaplanowana jest na sobotę, 27 czerwca 2026 roku, nad zalewem Borki na obiektach MOSiR. Na uczestników czeka wspaniała rozrywka z udziałem uznanych artystów. To wydarzenie zyskuje dodatkowy wymiar, ponieważ będzie towarzyszyć oficjalnym obchodom 50-lecia wydarzeń z Radomskiego Czerwca 1976 roku. Kogo zobaczymy na scenie? Potwierdzono występ szeregu popularnych wykonawców muzycznych, gwarantujących doskonałą zabawę. Oto zestawienie zaproszonych gwiazd:
- Natalia Kukulska,
- Viki Gabor,
- Varius Manx & Kasia Stankiewicz,
- Halina Mlynkova,
- Kasia Moś,
- Liber i Doniu,
- Ania Karwan,
- Stasiek Kukulski,
- Kuba i Kuba,
- KSU,
- Jary Oddział Zamknięty,
- Jan Majewski,
- Izabela Płóciennik.
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Gdzie i o której oglądać Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 z Radomia?
Dla fanów, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście w muzycznym widowisku Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026, przygotowano relację na żywo. Telewizja Polska zadba o transmisję ze wszystkich wydarzeń na antenie TVP2. Start koncertu w Radomiu zaplanowano na godzinę 20:00.
Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026. Gdzie zagrają w kolejne weekendy?
Fani muzycznych emocji mogą spodziewać się kolejnych koncertów organizowanych przez media publiczne i współpracujące miasta pod szyldem Lata z Radiem i Telewizją Polską. Czeka na nich jeszcze kilkanaście plenerowych wydarzeń w różnych częściach kraju. Poniżej lista zaplanowanych miejscowości, w których odbędą się tegoroczne występy:
- 04.07.2026 – Zakopane
- 11.07.2026 – Ełk
- 18.07.2026 – Chełm
- 25.07.2026 – Grudziądz
- 01.08.2026 – Poddębice
- 08.08.2026 – Lublin
- 15.08.2026 – Mrozy
- 22.08.2026 – Tarnów
- 29.08.2026 – Gołdap
- 05.09.2026 – Białe Błota