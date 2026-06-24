Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 w Radomiu. Kto wystąpi 27 czerwca? Lista gwiazd

Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026. Lista gwiazd w Radomiu

Lato z Radiem i Telewizją Polską przyciąga ogromne zainteresowanie publiczności, a jej kolejnym przystankiem będzie Radom. Impreza zaplanowana jest na sobotę, 27 czerwca 2026 roku, nad zalewem Borki na obiektach MOSiR. Na uczestników czeka wspaniała rozrywka z udziałem uznanych artystów. To wydarzenie zyskuje dodatkowy wymiar, ponieważ będzie towarzyszyć oficjalnym obchodom 50-lecia wydarzeń z Radomskiego Czerwca 1976 roku. Kogo zobaczymy na scenie? Potwierdzono występ szeregu popularnych wykonawców muzycznych, gwarantujących doskonałą zabawę. Oto zestawienie zaproszonych gwiazd:

Natalia Kukulska,

Viki Gabor,

Varius Manx & Kasia Stankiewicz,

Halina Mlynkova,

Kasia Moś,

Liber i Doniu,

Ania Karwan,

Stasiek Kukulski,

Kuba i Kuba,

KSU,

Jary Oddział Zamknięty,

Jan Majewski,

Izabela Płóciennik.

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Gdzie i o której oglądać Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026 z Radomia?

Dla fanów, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście w muzycznym widowisku Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026, przygotowano relację na żywo. Telewizja Polska zadba o transmisję ze wszystkich wydarzeń na antenie TVP2. Start koncertu w Radomiu zaplanowano na godzinę 20:00.

Lato z Radiem i Telewizją Polską 2026. Gdzie zagrają w kolejne weekendy?

Fani muzycznych emocji mogą spodziewać się kolejnych koncertów organizowanych przez media publiczne i współpracujące miasta pod szyldem Lata z Radiem i Telewizją Polską. Czeka na nich jeszcze kilkanaście plenerowych wydarzeń w różnych częściach kraju. Poniżej lista zaplanowanych miejscowości, w których odbędą się tegoroczne występy:

04.07.2026 – Zakopane

11.07.2026 – Ełk

18.07.2026 – Chełm

25.07.2026 – Grudziądz

01.08.2026 – Poddębice

08.08.2026 – Lublin

15.08.2026 – Mrozy

22.08.2026 – Tarnów

29.08.2026 – Gołdap

05.09.2026 – Białe Błota

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