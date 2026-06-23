80-letnia Maryla Rodowicz "siedzi na klozecie" i wzywa kobiety do buntu. Padły słowa o dyskryminacji

Maryla Rodowicz od ponad 60 lat pokazuje, że scena to jej środowisko naturalne i jest znana z obłędnie odważnych stylizacji. Wiek nie ma dla niej żadnego znaczenia, 81-letnia artystka koncertuje w całej Polsce. Ostatnio jednak fani uznali, że ze swoją "stylówką" Maryla Rodowicz przesadziła. O co poszło?

Zaczęło się od różowej spódniczki na koncercie

Wszystko zaczęło się od koncertu w ramach trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską", który odbył się 20 czerwca w Bielsku-Białej. 81-letnia Maryla Rodowicz pojawiła się na scenie w wyrazistej, różowej kreacji, mocno eksponującej jej nogi. Publiczność bawiła się świetnie, ale w internecie zawrzało. Część komentujących uznała, że artystka "nie powinna już" sięgać po krótkie spódniczki, bo to nie przystoi to "w pewnym wieku".

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Jeszcze gorsza lawina komentarzy poleciała na gwiazdę pod jej zdjęciami opublikowanymi na profilu programu "Pytanie na śniadanie" na Instagramie. Rodowicz pokazuje tam kompletnie gołe nogi, na dole których ma dżinsowe getry. Wygląda to tak, jakby siedziała w opuszczonych spodniach! Fani nie darowali Maryli tej stylizacji, byli wręcz bezlitośni.

"Maryla siedzi na klozecie?"

W pierwszej sekundzie myślałam że jej spodnie spadły Ja myślałam że spodnie spadły Wygląda jakby gacie jej spadły Maryla siedzi na klozecie? Myślałam, że Pani Maryla ściągnęła dżinsy Gatki spadły

Maryla Rodowicz przemówiła po sieciowej burzy. Tego typu uwagi traktuje jako próbę narzucania kobietom ograniczeń! W rozmowie z "Faktem" odniosła się do sieciowej burzy.

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81-letnia Rodowicz apeluje do kobiet

To jest dyskryminacja kobiet w pewnym wieku. Czemu ktoś ma decydować, ile centymetrów ma mieć spódniczka kobiety w moim wieku? To, że moje spódniczki nie mieszczą się w standardach wyobrażeń komentujących, to jest sprawa tych osób, którym to się nie podoba.

81-letnia gwiazda wystosowała mocny apel do kobiet, zachęcając je do większej odwagi i odrzucenia społecznych ocen.

Kobiety, wzywam was do zbuntowania się przeciwko takim ocenom. Bądźmy sobą, nawet jeżeli to się nie podoba sąsiadce z bloku.

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