Zwyciężczyni polskiego "MasterChefa" zdobyła gwiazdkę Michelin. "Chyba do dzisiaj nie dowierzam"

Zwycięstwo Beaty Śniechowskiej w "MasterChefie"

Beata Śniechowska należy do grona kulinarnych gwiazd, które zdobyły popularność dzięki telewizyjnemu formatowi "MasterChef". Wygrała ona drugą odsłonę tego popularnego show, a miało to miejsce aż trzynaście lat temu. Podczas niedawnego wywiadu, którego udzieliła Adrianowi Rybakowi z ESKI, wyznała, że od początku nastawiała się na prawdziwy sukces, a nie jedynie dobrą zabawę przed kamerami.

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Moja przygoda się zaczęła w momencie, gdy wygrałam MasterChefa i zdecydowałam się, że ja chcę być profesjonalistką i chcę gotować na serio i wejść w tą prawdziwą gastronomię

Reakcja Beaty Śniechowskiej na gwiazdkę Michelin

Kulinarna gwiazdka Michelin od dawna była na liście marzeń Beaty Śniechowskiej, choć sama nie do końca wierzyła w możliwość jej zdobycia. Głównym powodem tych obaw było jej konsekwentne trzymanie się własnej wizji, która nie zakładała prowadzenia lokalu w sposób specjalnie zaprojektowany pod zdobywanie takich właśnie wyróżnień.

Totalne zaskoczenie. Takie zaskoczenie i taka radość jednocześnie, że ja chyba do dzisiaj nie dowierzam, bo to jest ogromne wyróżnienie. Naprawdę spełnienie takich najskrytszych marzeń, szczególnie wtedy, kiedy na to nie liczysz i kiedy nie gwiazdka jest motorem twoich działań, tylko wyznaczasz sobie za cel stworzenie bistro, które będzie karmić gości na co dzień w ten sam sposób, bez menu degustacyjnego, bez takiej usztywnionej formy, tylko bistro pełne życia, smaku i serca. Jest to dla mnie wielka radość i takie udowodnienie tej drogi. To jest wielka satysfakcja

Wrocławska restauracja Beaty Śniechowskiej

Wyróżniony lokal Beaty Śniechowskiej, o którym tak głośno w kulinarnym świecie, to restauracja o nazwie BABA. Znajduje się ona we Wrocławiu i można ją odwiedzić pod adresem ulica Nożownicza 1D.

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