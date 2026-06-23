Pascal Brodnicki dołącza do "MasterChefa". Jak ocenia współpracę z jurorami? Szczera wypowiedź!

Pascal Brodnicki w jury 15. edycji "MasterChefa"

Piętnasta odsłona "MasterChefa" zadebiutuje na ekranach widzów TVN w jesiennej ramówce 2026 roku. Nadchodzący sezon zapowiada się niezwykle ciekawie ze względu na roszady w obsadzie oceniającej zmagania uczestników. Skład jurorski, w którym dotychczas zasiadali Magda Gessler, Michel Moran i Przemysław Klima, został oficjalnie powiększony o Pascala Brodnickiego. Dziennikarz ESKI odwiedził plan zdjęciowy kulinarnego show, aby dowiedzieć się, co skłoniło znanego szefa kuchni do telewizyjnego powrotu w tak odpowiedzialnej funkcji.

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Pascal Brodnicki o debiucie w programie "MasterChef". Wywiad przerwała Magda Gessler!

To jest piękny program, bo jest dużo kuchni i dużo emocji. [...] To jest totalnie inna produkcja, to jest wiele większa produkcja niż te, które do tej pory robiłem z telewizją. Dla mnie to było coś nowego. Musiałem się nauczyć inaczej prowadzić, być jurorem, bo to też jest totalna nowość dla mnie. Ja jak dostałem Adrian tę propozycję, to na początku się troszeczkę zastanawiałem, czy ja się nadaję do tego, czy to jest dobry moment dla mnie. No i później podsumowując, że ja w tym roku będę miał 50 lat, no to jest taki moment, że mam to doświadczenie, że mogę oceniać ludzi. Przede wszystkim co mi zmotywowało, żeby właśnie akceptować tą rolę, to jest zobaczyć jak ludzie się rozwijają - mówił Pascal Brodnicki w rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKI.

Pascal Brodnicki o pracy z Gessler, Moranem i Klimą

Wiele osób zastanawiało się, w jaki sposób nowy członek ekipy odnajdzie się wśród dotychczasowych gospodarzy formatu. Pascal Brodnicki chętnie podzielił się swoimi wrażeniami, szczegółowo opisując kulisy współpracy z resztą zespołu. W szczerej rozmowie z ESKĄ podsumował swoje relacje z Magdą Gessler, Michelem Moranem oraz Przemysławem Klimą podczas nagrywania kolejnych odcinków show.

Super mi się pracowało z innymi jurorami. Każdy ma swój charakter, swoje perspektywy. Z Przemkiem super poznałem się właśnie przy programie "MasterChef". Dwa razy tylko miałem możliwość spędzenia więcej czasu z nim. Super człowiek, super szef kuchni, który ma to doświadczenie. [...] Poza tym oczywiście Michel, mój wielki przyjaciel Michel, którego znam od kilku lat, ale też miałem możliwość spędzić więcej czasu z nim. Też kucharz, który ma ogromne doświadczenie, bo oczywiście przez korzenie jest Hiszpanem, ale też wychował się we Francji, w związku z tym ma całą tę technikę, która jest bardzo podobna do mnie. No i oczywiście Magda, wielka osobowość. Kobieta, która zna się, ma to doświadczenie w takim sensie, że dużo podróżowała, dużo spróbowała. Ma naprawdę prawo oceniać, bo widziała wszystko.