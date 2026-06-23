Sylwia Madeńska chuda jak szczypiorek. Znika w oczach! Tylko spójrzcie na jej nowe zdjęcia

Sylwia Madeńska nagle zyskała popularność

Sylwia Madeńska, piękna tancerka i influencerka, która na Instagramie zebrała 236 tys. obserwujących, swoją medialną karierę rozpoczęła stosunkowo niedawno. Wszystko zaczęło się w 2019 roku, gdy 27-latka pojawiła się w pierwszej edycji programu "Love Island. Wyspa miłości". To właśnie tam poznała Mikołaja Jędruszczaka, z którym stworzyła jedną z najgłośniejszych par reality show. Widzowie pokochali ich do tego stopnia, że doprowadzili zakochanych do zwycięstwa w programie.

Sukces w randkowym show otworzył Madeńskiej drzwi do świata mediów. Choć wcześniej była profesjonalną tancerką z najwyższą międzynarodową klasą taneczną S, dopiero udział w telewizyjnym hicie przyniósł jej ogólnopolską rozpoznawalność. Niedługo później trafiła do "Tańca z Gwiazdami", gdzie występowała u boku swojego partnera, wykorzystując umiejętności nabywane całymi latami. Właśnie wtedy fani zauważyli ogromną zmianę w jej wyglądzie.

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Wysmuklona Madeńska

Sylwia, trenując do "Tańca z Gwiazdami", zaczęła błyskawicznie tracić kilogramy. Jak sama przyznała, intensywne treningi do tanecznego show sprawiły, że schudła około 8 kilogramów. Codzienne wielogodzinne ćwiczenia, regularna aktywność fizyczna i większa dbałość o sposób odżywiania przyniosły spektakularne efekty. Internauci przecierali oczy ze zdumienia, gdy porównywali jej zdjęcia z czasów "Love Island" z późniejszymi fotografiami.

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Sama Madeńska wielokrotnie podkreślała jednak, że najważniejsze nie są liczby na wadze, lecz dobre samopoczucie. Efekty jej pracy trudno jednak przeoczyć - ostatecznie Sylwia pozbyła się 12 kg. Dziś gwiazda zachwyca smukłą sylwetką, ostatnio nawet jakby smuklejszą. Też to zauważyliście? ZOBACZCIE ZDJĘCIA i sami oceńcie.

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