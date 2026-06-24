Gwiazda "Znachora" i "Podlasia" promienieje nad morzem. Pokazała się w bardzo naturalnej wersji

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-06-24 16:50

Anna Szymańczyk spędziła 39. urodziny w wyjątkowych okolicznościach. Aktorka znana widzom m.in. ze "Znachora", "Nic na siłę", "Lady Love" i "Podlasia" pojawiła się w Sopocie podczas jubileuszowej edycji festiwalu "Dwa Teatry". Na zdjęciach znad morza widać ją w swobodnej, naturalnej odsłonie.

Anna Szymańczyk nie potrzebowała czerwonego dywanu, żeby przyciągnąć uwagę. W Sopocie postawiła na luz, słońce, plażę i festiwalowy rytm, który dobrze pasował do jej urodzinowego momentu. Aktorka świętowała 39. urodziny podczas 25. edycji Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry".

Na zdjęciach z wydarzenia widać ją w lekkiej, naturalnej wersji – z morzem w tle, wśród zieleni i festiwalowych plakatów. Był czas na spotkania z publicznością, oglądanie konkursowych spektakli i spacer w sopockim klimacie. Trudno o bardziej filmowy zbieg okoliczności: prywatne święto spotkało się tu z ważnym zawodowym momentem.

Urodziny nad morzem i dwa spektakle w konkursie

Szymańczyk miała w Sopocie podwójny powód do radości. W konkursie znalazły się aż dwa spektakle z jej udziałem. Pierwszy z nich to "Matka Joanna od Aniołów" w reżyserii Weroniki Szczawińskiej, współczesne odczytanie klasycznego tekstu Jarosława Iwaszkiewicza. Aktorka wcieliła się w Awdosię.

Jak wspominała, praca nad spektaklem miała dla niej szczególny charakter.

Kręciliśmy ten spektakl w zeszłym roku, podczas wakacji, w pięknych okolicznościach przyrody – w budynku opuszczonego, zdesakralizowanego kościoła na Dolnym Śląsku. Spędziłam tydzień z fantastycznymi aktorami: Beatą Bandurską, Rafałem Cieluchem, Mileną Gauer, Piotrem Wawerem oraz dwoma absolwentkami szkoły teatralnej, Weroniką Kozłowską i Zosia Filipkowską

– mówiła. Drugim konkursowym tytułem były "Punkty tkliwe" Karo Szczypek w reżyserii Marka Leszczewskiego. To współczesny dramat dotykający tematu seksualności osób z niepełnosprawnościami oraz prawa do realizowania własnych potrzeb. W tym spektaklu Szymańczyk zagrała dziennikarkę.

Polecany artykuł:

Anna Szymańczyk kiedyś i dziś. Tak aktorka zmieniała się od "Pierwszej miłości"…

Anna Szymańczyk: "Teatr Telewizji zajmuje w moim życiu szczególne miejsce"

Choć wielu widzów kojarzy Annę Szymańczyk przede wszystkim z produkcji ekranowych, w Sopocie mocno wybrzmiał jej teatralny rozdział. Aktorka nie ukrywa, że Teatr Telewizji jest dla niej czymś więcej niż kolejną zawodową formą.

Uwielbiam Teatr Telewizji, dlatego zawsze, gdy mam taką możliwość, z radością przyjmuję kolejne role na tej 'największej scenie świata'. Uważam, że to niezwykła forma, która łączy warsztat teatralny z filmowym i wymaga ogromnej sprawności. Często sięga po klasyczne teksty kultury, nadając im nowe interpretacje

– przyznała. W jej słowach jest też osobisty ton. Szymańczyk pochodzi z Olsztyna i wspomina, że w mniejszym mieście kontakt ze sceną wyglądał inaczej niż w największych ośrodkach teatralnych. Aktorka zdradziła również, że marzy jej się rola w słuchowisku, bo lubi pracować głosem. To naturalny kierunek dla artystki, która swobodnie porusza się między planem filmowym, teatrem i telewizyjną sceną.

Polecany artykuł:

Grali w "Znachorze", a potem ich losy potoczyły się różnie. Nie wszyscy mieli s…

Gwiazda "Znachora", "Podlasia" i "Lady Love" nie zwalnia tempa

Sopocki wyjazd miał więc w sobie coś z odpoczynku, ale trudno mówić o zawodowej pauzie. Anna Szymańczyk, którą widzowie pokochali za role m.in. w "Znachorze", "Nic na siłę" i "Lady Love", ma przed sobą pracowite lato. Wkrótce rozpocznie zdjęcia do nowej produkcji, a w lipcu będzie występować w macierzystym Teatrze Dramatycznym. Na afiszu są "Muszenie" w reżyserii Jagody Szelc, "Anioły w Warszawie" w reżyserii Wojtka Farugi oraz "Kinky Boots" – energetyczny broadwayowski musical, który od lat uchodzi za jeden z tych tytułów, w których scena naprawdę musi oddychać pełną parą.

W Sopocie liczby ułożyły się zgrabnie: 25. edycja festiwalu i 39. urodziny aktorki. Ale najciekawsze w tej historii nie są metryki ani jubileusze. Najbardziej przyciąga obraz artystki, która w naturalnej, słonecznej odsłonie świętuje nad morzem, a jednocześnie ma za sobą dwa konkursowe spektakle i przed sobą kolejne zawodowe wyzwania. Bez pompy – po prostu w dobrym momencie.

Aktorka Anna Szymańczyk w swobodnej, naturalnej odsłonie nad morzem, z uśmiechem i w ciemnych okularach, otoczona plażą i zielenią. Możesz przeczytać o jej urodzinach i sukcesach zawodowych na naszym portalu.
Galeria zdjęć 22
ZNACHOR: Leszek Lichota i Anna Szymańczyk o nowej adaptacji polskiego klasyka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANNA SZYMAŃCZYK